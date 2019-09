Más izquierda, más unida

Cuando en Zamora nos decían por la calle en las elecciones municipales "con Podemos no", de manera similar a cuando le decían en la noche electoral a Pedro Sánchez "con Rivera no" –menos mal que quedamos otros Rivera, los buenos- era el pueblo de Zamora y el pueblo de España que se siente de izquierdas y hablaba con el corazón calmado de la experiencia o el impetuoso de la juventud. Los dos defendiendo la misma rebeldía, la misma ideología.

Claro que en Zamora no nos hacía falta el buen consejo o la sabia advertencia de las gentes de izquierdas, porque la gran mayoría de la militancia y simpatizantes de IU de Zamora habíamos decidido mantener nuestras ideas y nuestro programa frente a quienes se hicieron un hueco electoral -legítimo por supuesto- llamándonos "los tristes", "los rancios" y la "sopa de letras"; y que nos despreciaban por ser los perdedores de las batallitas electorales porque no escondíamos ni hoces ni martillos, ni la mochila de la historia de "aquellos que murieron gritando libertad". Tristes, rancios, perdedores, cargados de viejas mochilas... y orgullosos de ser los herederos de las gentes de la izquierda que quisieron transformar el mundo en la tierra sin tomar "el cielo por asalto".

Nos ganaron, ¡pues claro que nos ganaron!, en las batallas electorales porque inventaron lo que se ha llamado después el relato, ese que cambiaba derechas e izquierdas por arriba y abajo, y convencía de que eran más los de abajo y por eso iban a ganar. Que "sí se puede" si te alejas de los tristes, y vacías de lastre la mochila para ascender ligero hasta un par de ministerios y un gobierno de coalición con "la casta".

Y ahora que se ha colado una de las palabras clave de su discurso inicial, la casta, me doy cuenta de que este concepto ha desaparecido del reciente relato. Como ha desaparecido ese periodo intermedio desde el 15M de plazas y acampadas hasta la pugna actual entre Podemos y Más País, que no sé si será un nuevo "sujeto político" –otra de las palabras clave del discurso de Pablo Iglesias y su compañía de entonces- o un nuevo "objeto político" de la casa común de la izquierda que defendía el PSOE para anular desde el bipartidismo a cualquiera que se situase a su izquierda. Algo bastante fácil, lo de estar a su izquierda, para un partido que en políticas de estado confiesa tener más acuerdos con Ciudadanos y hasta con el PP que con UP.

"Con Podemos no", o al menos con Podemos en pie de igualdad y después de las elecciones, defendimos en Zamora en la declaración de su nombre, que reunió en esta ciudad a los militantes cargados de hoces que representan el trabajo campesino y de martillos al trabajo obrero, y que ponen en el centro del sujeto político el mundo del trabajo -¡menuda frase me ha salido!- , al que se añaden los valores transformadores del feminismo, del ecologismo y de la nueva izquierda de mayo del 68, que IU sigue defendiendo.

Volvimos a perder, esta vez en nuestra organización, que se alió con Podemos en algunas elecciones con siglas conjuntas.

Mientras tanto, en la izquierda del PSOE han ido apareciendo distintos "actores" políticos –y menos actrices políticas- con distintos nombres en cada comunidad y elección: en Mareas, en Común podem, Compromís, Actúa, Adelante Andalucía, los Comunes, Más Madrid, la más antigua de Ganemos y la más moderna de Más País.

La lista no es exhaustiva pero la izquierda está exhausta: muchas personas han abandonado la militancia o han sido expulsadas; muchas más no saben a quién votar ni si votar en las próximas elecciones; los movimientos sociales se han quedado sin referente político claro, especialmente los del mundo del trabajo que es de los que vivimos y comemos, y que sigue siendo el mayor problema para esta sociedad de parados, precarios, sueldos bajos, jóvenes emigrantes y pensiones en peligro.

Yo pienso humildemente que en este panorama se empieza a echar de menos a Izquierda Unida: esas buenas gentes luchadoras que iban a todas las manifestaciones de trabajadores con sus hoces y martillos; que los llamaban clase obrera; que también iban a las de los ecologistas antes del cambio climático; a las de feministas antes de la violencia de género, y a las de los LGTBI cuando se llamaban mariconazos y bolleras. Los que no se acababan de aprender la Internacional, pero con el papel en mano se les oía hasta en la Unión Soviética desaparecida.

Esos que nunca votabais pero estaban siempre a vuestro lado.

Esa izquierda que sigue estando porque son los portadores de sueños, como los del poema de Gioconda Belli, cuya semilla no se acaba "porque va envuelta en rojos corazones". De los que dijeron que "sus palabras eran viejas" (o rancias) "y, en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre."

En medio de esta sopa de letras electoralista en la que sólo suena el relato de la culpa por no apoyar al PSOE y por favorecer a las temibles derechas unidas –algo que ha sido y es un viejo debate en la izquierda desde la transición- rescato las palabras de lo que Izquierda Unida sigue defendiendo, porque siguen colgadas en la web (dicho sin ironía): "transformar el sistema capitalista económico, social y político y superar el patriarcado, en un sistema socialista fundamentado en los principios democráticos de justicia, igualdad, libertad, solidaridad, internacionalismo, democracia participativa respeto a la naturaleza y organizado conforme a un Estado Social y Democrático de Derecho republicano, laico, federal, plurinacional y solidario."

Sólo hace falta que sigamos diciéndolas en medio del actual caos de ratas que no saben en qué barco quedarse y cuál abandonar, por si alguno se hunde.

Desde la aldea gala y los zamoranos y zamoranas de IU que nos caímos en la marmita de pequeños seguimos defendiendo: más izquierda porque la sociedad la necesita, más unida ¡por favor!