Los aficionados al baloncesto hemos tenido una cita con el mejor baloncesto de selecciones del mundo durante la primera quincena de septiembre, con la alegría de que nuestra selección española se proclamó campeona del mundo.

Dentro de esta selección ha brillado especialmente la actuación de Ricky Rubio, base de la selección, que ha recibido el premio de mejor jugador del campeonato y de la final y ha entrado en el quinteto ideal del Mundial, todo con una estatura no alta en el baloncesto 193 centímetros. Esto me ha llevado a interesarme más sobre su faceta como ser humano, lo que está debajo y sustenta al gran jugador de baloncesto que es y hacer un breve comentario sobre algunos de los valores que nos pueden servir para la vida.

Ricky empieza a jugar en el Juventud de Badalona con solo 14 años, y después de pasar por el Barcelona, a los 21 entra a jugar en la mejor liga de baloncesto del Mundo, la NBA. Poco más le queda por conquistar en esta vida después de ser el único jugador en ganarlo todo en Europa con 20 años. Pero, con solo 28 años, Ricky no da lecciones solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. El trabajo. "Si algo quieres que te salga bien trabaja mucho, entrena mucho. Puedes tener mucho talento pero si no hay trabajo detrás no llegarás a triunfar". El baloncesto, como cualquier otro deporte, y, como cualquier otra cosa que merezca la pena en la vida, requiere esfuerzo, sacrificio. Cuanto uno más trabaja y se prepara más posibilidades tiene de llegar a conseguir los objetivos que se ha propuesto. Luchar hasta el final y soñar con algo grande.

El fracaso. Algo que es normal y que nos acompaña en la vida. Saber perder sin frustrarse, sin desanimarse, pero, sobre todo, saber aprender de ese fracaso para mejorar y motivarse más. Es un gran maestro de la vida.

Compromiso. No solo es un jugador de baloncesto sino un ser humano que quiere dejar un impacto en esta vida, estar orgulloso de haber hecho algo por mejorarla, por ayudar a otras personas. Hace dos años que murió su madre de cáncer lo que supuso para él un golpe muy duro por la excelente relación y cariño que tenía a su madre. A ella le dedicó la copa de campeón del mundo: "Gracias por guiarme, te quiero mamá". Pero no se ha contentado con eso sino que hecho una Fundación para pacientes oncológicos y sus familiares en Barcelona. "Abrir una sala para pacientes de cáncer ha dicho, importa más que ganar un mundial" ¡Bravo por ti, Ricky! Dice el papa Francisco: "El deporte es una riquísima fuente de valores y virtudes que nos ayudan a mejorar como personas".