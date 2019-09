Reconocimiento social

La vida cotidiana está repleta de actos de alabanza, lisonja y reconocimiento. Pero también de ataques, reproches y murmuraciones. Desde que nos lanzan al mundo –recuerden, sin que se nos haya consultado previamente- vamos acumulando halagos y cumplidos por parte de nuestros padres y familiares; también de los vecinos de turno cuando te hacen una carantoña, te cogen de la mano, te dan un besito en la mejilla o se sonríen para ver cómo reaccionas. Aunque tengamos dificultades para acordarnos de estos detalles tan tiernos, ahí están, pegados a nuestra piel. Son pruebas palpables que demuestran que, al menos en teoría, somos importantes para los demás. Y así un día tras otro. No obstante, también sabemos que existen otros momentos mucho más desagradables, como cuando alguien te ignora, se cambia de acera al verte venir con el carro de la compra o se entretiene construyendo un sambenito sobre lo que eres, haces o has dejado de hacer. Las dos situaciones existen y, nos guste o no, hay que aprender a convivir con ellas.

Ojalá que usted sea una de esas personas que puede disfrutar de momentos de reconocimiento por parte de los demás. Como el que han tenido todos los premiados en el acto de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, celebrado el pasado viernes por la tarde en el recinto de Ifeza. No está de más volver a recordar sus nombres: Victoria Mateos Manteca, Florentino Mangas Blanco, Carlos Garrote Ballestero, Subdelegación de Defensa de Zamora, Asociación Peña Flamenca "Amigos del Cante" y Asociación de Esclerosis Múltiple de Zamora. Por unas u otras razones, conozco a la mayoría de personas que subieron al estrado a recoger los premios. Sólo me faltan dos, con quienes aún no he tenido la oportunidad de compartir con ellas unos minutos de plática. Pero todo llegará. Quienes subieron al estrado merecían el reconocimiento público que han recibido. Todas son un ejemplo para esta escribiente, dado que siempre he valorado el esfuerzo, la constancia, la empatía, la curiosidad y la capacidad para hacer cosas con y para los demás.

No obstante, si usted aún no ha subido a un estrado para recibir un premio de esas características, no se desanime. Seguro que usted pertenece a esa legión de personas anónimas que uno encuentra en cualquier rincón del mundo y que también merece un reconocimiento familiar y social por el simple hecho de ser como es, por dedicar muchas horas a los demás, haciendo lo que sabe hacer y de la mejor manera posible. Gracias a las personas que destacan en algún campo científico, en alguna disciplina deportiva o en alguna actividad innovadora, pero también a quienes están día a día al pie del cañón en el hogar, la empresa, la organización humanitaria o el club de jubilados, la sociedad es un poco mejor. Es una lástima que muy pocas veces este trabajo sale a la luz y se reconoce. Por eso, vaya desde aquí mi agradecimiento a todas las personas y entidades sociales que luchan cada día por hacer un mundo un poco más humano, amable y solidario. No sé si servirá de mucho, pero que al menos quede escrito en esta columna de opinión.