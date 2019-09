El otoño ha entrado fuerte, como sacando pecho y diciendo "aquí estoy yo". Y no solo por las elecciones generales de noviembre, sino por acontecimientos de todo tipo que nos tienen el alma en vilo y que no presagian un mañana tranquilo y asentado. A riesgo de dejarme muchas cosas en el tintero, ahí van algunas perlas otoñales:

1).-Nacho es mi amigo. Nacho es Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, ex portavoz del PP en el Senado, ex senador autonómico por Castilla y León y, ya sin ex, parado o algo así. Y quien decía lo de "mi amigo" es nada menos que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. De modo que se han juntado un desempleado y otro que tienen potestad para nombrar a dedo y ha pasado lo que ya ustedes saben, que Mañueco ha designado a su amigo Nacho técnico asesor con un sueldo mensual de casi 4.000 euros, que no está nada mal para los tiempos que corren. ¿Y en qué va a asesorar Nacho a Alfonso? Dice éste que en asuntos del "ámbito rural". Al parecer, Nacho es un experto en estos menesteres. Se desconoce de dónde ha sacado la experiencia. Si de cuando insultaba gravemente a Gregorio Peces-Barba; si de su época al frente de la policía patriótica; si de la operación Kitchen, aquella en la que supuestamente Villarejo y otros intentaron robar a Bárcenas documentos que pudieran perjudicar al PP; si del whatsapp en el que apuntaba que el pacto PP-PSOE para nombrar a Manuel Marchena presidente del Consejo General del Poder Judicial permitiría al PP controlar "desde detrás" al alto tribunal en el juicio del procès, lo que frustro el acuerdo y así seguimos; si... O sea que, con estos antecedentes, experiencia en el ámbito rural ya tiene. Fin a la despoblación y a la agonía de los pueblos. Pero el nombramiento de Nacho Cosidó no ha sido el único llamativo. En la misma hornada han llegado más asesoras, que también estaban descolocadas: la ex senadora leonesa Esther Muñoz (3.452 euros al mes), famosa por afirmar en la Cámara Alta que el Ministerio de Justicia iba a destinar 15 millones para "desenterrar unos huesos", y la vallisoletana Ana Torme, a quien, tras cinco legislaturas entre Congreso y Senado, se había perdido la pista. Ahora, gracias a la libre designación, es técnico asesor en la Consejería de Sanidad, que dirige Verónica Casado, de Ciudadanos. Por cierto, ¿qué dice Ciudadanos de todo esto? Cosas de la regeneración, se ha oído murmurar a Igea.

2).-¡Albricias, ha reaparecido Silvia Clemente! Y lo ha hecho a lo grande, con sendas entrevistas en importantes medios nacionales. Meses de silencio y recogimiento y, zas, en vísperas electorales, por la puerta grande. ¿Y ha contado algo interesante? Más bien, no. Pero se ha dejado ver, "me gusta la política" y se ha ofrecido "si la quieren" a volver. Con Ciudadanos, naturalmente. Pues, que se aten los machos rivales y enemigos. Silvia es más lista y constante que la mayoría y no se va a conformar con ser una segundona. Promete tardes de gloria.

3).-No parece que Errejón y su Más País vaya a recalar por estos pagos. Desde hace tiempo, Castilla y León es Menos País, así que ¿para qué molestarse en andar buscando candidatos por estos andurriales? Tamañas novedades están bien para Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y otras zonas necesitadas. Además, aquí, se presente quien se presente, siempre votamos más o menos a los mismos. ¡Cómo nos va tan requetebién! De modo, querido Íñigo, que puedes olvidarte de nosotros. Para seguirnos vaciando nos bastamos y sobramos solos.

4).- CC OO, UGT y CSIF anuncian huelga de funcionarios de la Junta para el 6 de noviembre. Poco antes de las pasadas elecciones regionales, el Ejecutivo autonómico y los sindicatos firmaron un acuerdo para retornar a las 35 horas semanales. Ahora, la Junta dice que no tiene dinero para aplicar la medida. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo y, tras una brevísima reunión, han convocado un paro general. Los pactos firmados hay que cumplirlos. Mal ejemplo se da si no se hace. Pero dicho esto, creo que la huelga del 6-N va a tener poca repercusión popular... salvo que se sumen a ella sanitarios y profesores. Entonces, sí se notaría.

5).-Una perla positiva: la toma de conciencia, cada vez más extendida, sobre la situación del planeta, las burradas que le estamos haciendo y el peligro de que nos lo carguemos en poco tiempo, menos del que creemos. La gente, sobre todo los jóvenes, empiezan a hacer oír su voz y reclaman a los gobiernos que actúen, que paren las tropelías que perpetramos contra la Madre Tierra. ¡Ay, si Trump, Putin, Bolsonaro y los dirigentes chinos e hindúes se dieran por aludidos! Pero...