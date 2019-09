Ahora vas a ver lo que es

Todos hemos tenido la tentación de desear a los demás que les llegue el momento de pasar por la misma situación de sufrimiento, de dolor o de dificultad por la que pasamos nosotros mismos. No solo por el mero hecho de que conozcan por lo que estamos pasando, sino porque ellos mismos han sido causantes de nuestros sufrimientos, dolores y dificultades. Podría parecer que estamos esperando una especie de venganza, cuando lo que vemos en realidad es la justicia a la que conducen las consecuencias de nuestros actos que pareciendo el bien nos conduce al tormento y experimentando el mal nos trae la consolación. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que nos relata el evangelista Lucas y escuchamos en este domingo viene nuevamente a retratar nuestra vida y nos da el consuelo de la esperanza de que quienes nos hicieron mal en la pobreza y nos humillaron en la miseria no pasarán por encima de la misericordia.

Pero, si bien es cierto que "arrieros somos y en el camino nos encontraremos", no deja de ser menos cierto que muchas veces "nos cavamos nuestra propia tumba" y cuando ya no hay remedio queremos remediar de lo que hemos hecho. Mi madre siempre me dice que era un suplicio llevarme a comprar algo de niño. Tienda a la que iba le hacía pasar vergüenza porque nunca me gustaba lo que me ofrecían. En una ocasión fuimos a comprar unos zapatos (los famosos náuticos), por más que me decían que eran muy bonitos y que eran lo mejor, yo nos los quería. Aún así mi madre me los compró y yo le dije: "me da igual, porque no me los voy a poner nunca y si me los pones los tiro". Se ve que era un poco cabezón de niño (...y no tan niño) y de ideas fijas, como dicen mis hermanas. Esto mismo nos pasa muchas veces en las cosas importantes de la vida. Se nos está ofreciendo lo mejor y lo estamos despreciando por muchas razones, a veces tan tontas como que no lo hemos visto, nunca se ha hecho o eso aquí no se lleva. O por el simple hecho de que no queremos conocer más que lo que ya tenemos. Estamos perdiendo la oportunidad de buscar "la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre" (Tim 6,11) por quedarnos acostados "en lechos de marfil" y "beber el vino en elegantes copas" (Am 6,4-7)

Yo, al final, cuando llegamos a casa y el primer domingo mi madre me los sacó de la caja, me puse los zapatos que me compró, me costó mucho, pero los llevé puestos y me gustaron. Podía haber seguido empecinado en no ponérmelos pero decidí lo contrario, no esperé a desear tenerlos cuando ya no fuera posible y me hicieran falta, porque entonces, aunque los pidiera, ya no me los iban a dar. No perdamos el tiempo para que "mi alma alabe al Señor" (Sal 145) por todo lo que Dios hace por nosotros, con la misma sencillez que Dvicio y Taburete lo cantan: "De todos mis huesos tú estás al mando. Me enredo contigo en este huracán. Sólo contigo"