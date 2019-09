Hermandad, cooperación, progreso

Plutarco, según dicen los libros, pues yo no le conocí ya que vivió en Grecia y en el siglo I, fue un historiador, biógrafo, moralista, filósofo. Tenía buena fama y era apreciado. Entre otras cosas escribió un libro titulado Vidas paralelas en el que compara modos de hacer de griegos y romanos poniendo de manifiesto las virtudes y defectos de unos y otros para que se imitara lo bueno y se evitara lo malo. En nuestra cultura cristiana se copió un algo este modelo escribiendo las vidas de santos en las que se narra lo buenos que estos fueron siempre.

En la actualidad se conceden los premios Príncipe de Asturias, los Nobel, el Sayagués del año, la reina de las fiestas, la miss de cada pueblo, ciudad o país, el pueblo más bonito o el balcón más embellecido, el mejor estudiante y un sin fin de cosas para mostrar que sigue habiendo personas y acciones imitables, excelentes. Yo que participo de esta filosofía encontré en el pueblo de Carbellino una familia que por su trayectoria bien merece ser puesta en esta página para reflexión de muchos, admiración de todos y modelo a seguir por bastantes, cuantos más mejor.

Se trata de dos hermanos y una hermana cuyos nombres son María Luisa, José y Pedro de apellido Sánchez. Los tres de mediana edad, tirando a jóvenes , encontraron a su tiempo con quien casarse: Víctor, Begoña y Ana son los tres que han venido a embellecer esta historia y a aumentar la creciente población de Carbellino.

Detrás de este escenario están dos abnegados y sacrificados padres: Encarnación y Pedro. Ellos en ese hogar donde se labra la dicha más perfecta , o al menos la honradez y laboriosidad , cuando hay armonía y sacrificio, preparan día a día mesa y puchero para los seis. Y además del ejemplo les transmitirán sabiduría y experiencia que como dice Benito el alcalde es lo que más falta hace sin faltar a nadie y evitando la vanidad que es mala consejera. En este rescoldo familiar todos trabajan juntos debe hace 20 años. La modesta herencia de sus padres se ha transformado en una granja de vacas de leche asociada a Gaza donde cuentan con 400 cabezas que disponen hasta de aire acondicionado cumpliendo con las medidas sanitarias, higiénicas.

400 cabezas que dan mucha leche, mucho trabajo, y beneficios. Aun estando estabuladas y no paseándose por las calles, pagan , sin estar obligados a ello, me informa el apreciado y reelegido alcalde Benito, los impuestos, por dar ejemplo, pues uno de los hijos es también teniente de alcalde. 250 hectáreas labran para forrajes, que ellos mismos, siembran cosechan y ensilan. El establo se encuentra a las afueras, no lejos del pueblo y en constante ampliación. Aquí no hay manifestaciones antimacrogranjas. Aquí hay esfuerzo, tesón, capacidad, uno de los hijos es ingeniero, no piensen que se trata de alguien que no sabía adónde ir. Además de tener su trabajo y su descanso, sus vacaciones y su sueldo, ya cuentan con otros tres empleados a quienes tienen gozando de sus derechos laborales y la satisfacción de tener un trabajo y un sueldo. Y cerca de casa. Además imagínense la riqueza que genera esta familia modelo, en dineros para veterinarios, medicinas, compra de maquinaria. No me imagino lo que sería nuestra tierra llamada vacía o vaciada si en lugar de andar por las calles quejándose, nos pusiéramos todos a trabajar en lo que sabemos.

Que sabemos mucho, pero no pocas veces resulta más cómodo vivir esperando ayudas, subvenciones, compensaciones si no llueve por sequía y si llueve por ahogo. Y la alegría de una familia unida, trabajadora, que no tiene que emigrar o depender de otros. Son ellos mismos. Y hay más, pues mientras pensaba en esto deleitándome con los bailes regionales amenizados por el grupo Don Sancho que transmite y contagia alegría y cultura de los que nuestro cura Héctor forma parte significativa, entablé conversación con una joven viuda que cuida de su rebaño de 300 ovejas estabuladas y saca adelante a sus dos hijos de 11 y 20 años. Y de estos casos hay más. Se me antoja pensar que la Diputación haría bien , al igual que se hace en otras profesiones , recopilar estas buenas prácticas en ganadería, agricultura, organización de fiestas, agrupaciones musicales y divulgarlas para que se imiten y ayudarles cuando sea menester.