"Mientras dure la Guerra" no es un documental

Aún no se había estrenado, ni siquiera preestrenado en Salamanca, la última película de Amenábar "Mientras dure la guerra", y ya había quienes la criticaban diciendo que lo que allí se contaba no se correspondía con la realidad, con lo que ocurrió dentro de la Universidad de Salamanca, aquel 12 de octubre del año 1936, tres meses después del golpe de estado, dado el 18 de julio de aquel mismo año, que sus autores llamaron alzamiento nacional.

De aquel acto académico, del que fue protagonista Don Miguel de Unamuno, entonces rector de la universidad salmantina, han quedado remarcadas dos frases para la historia, que son la de "Venceréis, pero no convenceréis" que se le atribuye al propio Unamuno y la de "Muera la inteligencia", que presuntamente debió decir Millán Astray, fundador de la Legión. De lo que se dijo y de lo que sucedió, dentro de los muros del paraninfo universitario no existe constancia ni escrita ni grabada, de manera que no se puede demostrar, de manera fehaciente, y con total exactitud, si fueron dichas así aquellas palabras, o si lo fueron de otra manera parecida, aunque lo cierto es que, como consecuencia de lo que allí aconteció, a Don Miguel le fue retirada el acta de concejal del ayuntamiento de Salamanca aquel mismo día, y diez días después el general Franco le destituyó del cargo de rector.

De manera que lo que sí parece claro, es que las palabras del filósofo y profesor, no debieron ser precisamente en defensa del golpe de estado, sino una crítica al mismo. Ya fueran aquellas u otras palabras, similares a las pronunciadas en la conferencia, lo que sí está probado es que Unamuno estaba afligido por haber visto como algunos de sus mejores amigos y destacados alumnos habían sido represaliados, y otros fusilados, lo que le hizo cambiar de opinión respecto a su posición sobre el levantamiento al que, en un primer momento, había prestado su apoyo.

De forma que, ante la falta de documentos fehacientes, aquellos renombrados hechos que han sido contados por historiadores y periodistas, han solido ser objeto de debate. Porque, dependiendo de qué fuente elijamos, así nos narrarán los hechos de una manera u otra, aunque no muy diferente.

Volviendo a la película de Amenábar, no hay que olvidar que es solamente eso, una película, y no un documental que tenga que presumir necesariamente de gozar de rigor histórico, y por tanto su realizador está legitimado para contar esa historia, o cualquier otra, según su particular punto de vista.

De hecho, hay muchas películas en las que se han narrado situaciones que no coinciden en absoluto con lo que nos han trasmitido los historiadores y nadie se ha sorprendido por ello. Sirva como ejemplo el filme de Anthony Mann "El Cid", rodado en España en los años "60" y producida por Samuel Bronston, en la que la humillación y mancillamiento de las hijas del Cid a manos de sus prometidos, los Infantes de Carrión, no aparece en la película por ninguna parte, por el mero hecho que el guionista, hizo que las hijas del El Cid fueran unas niñas de corta edad (Que lógicamente ni podían estar prometidas, ni eran jóvenes casaderas) para contribuir al lucimiento de la juventud arrolladora de la explosiva Sofía Loren, que por aquellos años se encontraba en plenitud. Así pudo lucir sus curvas en su nada creíble caracterización para hacer el papel de Doña Jimena, esposa del heroico guerrero y madre de Doña Elvira y Doña Sol. Para más inri, en los títulos de crédito se hacía mención a que la película había sido asesorada por Don Ramón Menéndez Pidal, que como es sabido fue un destacado experto en historia medieval, y en particular en esta obra. De manera que ni siquiera el aval de un destacado filólogo e historiador llegó a garantizar la verosimilitud de lo que allí se contaba.

Pero claro, el hecho que siempre se haya utilizado esa famosa escena, entre Unamuno y Astray, como el enfrentamiento entre un intelectual y un determinado militar en tiempos de guerra, o si se quiere, entre la humanidad de uno y la ferocidad de otro, hace que nostálgicos del franquismo hayan sacado rápidamente el hacha de guerra para atacar a la película, sin entrar a juzgar lo que debería ser objeto de crítica y análisis puramente cinematográfico, como pudieran ser la dirección, la interpretación, la fotografía o la ambientación, por poner por caso.

Lo cierto es que, por una u otra causa, este filme ha sido estrenado con morbo, y con una publicidad añadida a coste cero para la productora.