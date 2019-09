Unidas Podemos, el insomnio y la pesadilla

Que la gente que vive bien quiera que todo siga así, y por tanto vote a partidos conservadores, es lógico y elemental. Que la gente que no quiere que nada cambie, pero le da vergüenza definirse como conservadora vote al PSOE, o a partidos socialdemócratas que luego nunca cumplen con su programa socialdemócrata por lo que ni siquiera son socialdemócratas, es menos lógico pero se puede comprender.

Este es el esquema político de los países ricos (y España lo es) que en la práctica, según lo dicho, desemboca en una estructura llamada birrepartidismo (denominada así porque son una casta y se reparten el botín).

Pero para los mandatarios el problema surge por esto. El sistema capitalista produce una crisis económica cada cierto tiempo por lo siguiente: como el dinero sube o asciende solo, a los bolsillos de los de arriba, de los ricos, resulta que el pueblo de repente se ve sin un duro, y se cabrea. Esa es la crisis. Entonces, cuando el pueblo está indignado mira en la cabina electoral a quién puede votar para que le defienda.

En España, el birrepartidismo estaba basado en dos partidos (PP y PSOE) quedando de repuesto (para el pueblo), puesto que los poderosos no los podían prohibir (aunque lo intentaron) el PCE, luego Izquierda Unida y actualmente Unidas Podemos.

La tremenda crisis del 2008 (que da aún coletazos) hace que el birrepartidismo salte por los aires y que Unidas Podemos (una coalición socialdemócrata pero que si quiere aplicar un programa socialdemócrata) se convierta en un peligro para el sistema. Por lo tanto hay que destruirla a base de mentiras. Dichas mentiras las ha resumido muy bien Don Pedro Sánchez PSOE con lo de que no podrían dormir ni él, ni el 95 % de los españoles si hubiera un "podemita" en alguno de los ministerios clave.

Y respecto a los demás ministerios también tendríamos que estar sobrecogidos porque los podemitas son gente inexperta, sin experiencia, ni conocimientos (dice Don Pedro). Vamos como dejar jugar a un niño con una pistola.

Pues bien, comprobemos cómo Don Pedro ha seguido el guión de los poderes fácticos y de las cloacas del Estado.

Aunque Unidas Podemos está integrada por Equo (ecologistas), IU (algo marxistas) y Podemos, el sistema ha atacado a Podemos porque creen tener controlados a los otros dos (de hecho las loas a los comunistas españoles de toda la vida por parte de todo el mundo son la prueba de ello). Es decir, para el sistema el malo de la película actualmente es Podemos (y su líder Pablo Iglesias) porque su aparición ha conseguido que a la izquierda del PSOE se hayan alzado 6 millones de votos, todo un peligro.

En consecuencia se emprendió una campaña de desinformación, mentira y cloacas del Estado que dio sus frutos. Y a partir de ahora y para demostrarlo voy a usar el caso de Zamora, donde vivo y milito (en el PCE y en IU). Como saben, mis compas de Zamora son de los que dentro de IU no quieren saber nada de ir a las elecciones con Podemos. De hecho posiblemente haya influido algo esa postura en el súper éxito al Ayuntamiento (1 voto de cada 2 en ciudad mesetaria).

Y aquí viene la prueba de que la campaña contra Podemos, por parte del Poder dio sus frutos: En efecto, siendo la ciudad pequeña y yo muy conocido, cantidad ingente de personas me decían. Dile a Guarido que si vais con Podemos no os votamos (a los de IU). Era tal la avalancha de comentarios en ese sentido que opté por preguntar a quienes me lo decían. "¿Oye, pero tú quién crees que es más rojo, o más radical, o más de izquierdas, Podemos o IU?"

Y todos, absolutamente todos los que no querían que fuéramos con Podemos me decían que los podemitas eran mucho más radicales y rojos.

Lo cual, si tenemos en cuenta que mis compas de Zamora, utilizan como argumento para no ir con Podemos, que son unos blanditos, que son el PSOE bis, que son un partido de clases medias y no de clase obrera, demuestra que la percepción que el pueblo español tiene de Podemos es inducida, fruto de la manipulación y la mentira. Es decir, una demoledora campaña en contra desde su nacimiento, ha dado sus frutos. Y don Pedro Sánchez participa de esa campaña e insiste en ella, cuando dice de Unidas Podemos que si estuvieran en el Gobierno la mayoría de los españoles no podrían dormir. Por tanto debe insistirse, desde nuestras filas, en que Unidas Podemos es una coalición electoral que ofrece al pueblo español un programa socialdemócrata y que únicamente por ese programa es por lo que debe ser juzgada. Siendo su único peligro que, de gobernar, entonces si cumpliría con lo prometido.

Y acabo con lo de la inexperiencia en tareas de gobierno, cosa que el PSOE (socialdemócratas que no cumplen sus programas) le atribuye a los de UP como si fuera un mal. En Zamora, en el 2015, cuando IU conquista la Alcaldía, entran de golpe 8 compas inexpertos en el Gobierno (de los cuales 5 nunca habían estado en ninguna institución). Y estos 5 híper novatos lo hicieron tan bien que se multiplicó la estima por el acalde y ahora son 14 los concejales de IU de los cuales 7 no habían estado en ninguna institución (y el pueblo feliz).

Resumiendo. Durante la campaña electoral de UP, se debe insistir contra el camelo de la "experiencia" como virtud teologal, y contra los que llaman experiencia al vivir del cuento de la política.

Y también se debe hacer hincapié, políticamente hablando, en que Podemos (integrante de UP) está entre IU (según dicen los que saben de IU) y el PSOE, siendo UP una coalición socialdemócrata verdadera, o sea que si gana aplicaría su programa socialdemócrata (y benefactor para los que viven de su trabajo).

En consecuencia, los españoles pueden dormir tranquilos si votan a UP, que confiar en gente honrada siempre ha sido bueno para la salud. En Zamora, sin ir más lejos, es lo que más valoran los que confiaron en nostros.