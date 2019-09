En honor a la verdad

La decisión del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, de dar un giro radical al Día de la Provincia, ha sido acogida con muestras de júbilo entre un sector muy amplio de la población. Requejo quiere convertir la jornada en el Día de todos los zamoranos, los de la capital y los de la provincia, entiendo que fundamentalmente la provincia puesto que es el ámbito propio de la institución que preside. Este año de gracia se celebrará en el recinto ferial IFEZA que estará abierto a todos los zamoranos "sin restricciones".

Ni premios, que Requejo se ha cargado de un plumazo, ni comida institucional a la que solo se podía acceder por invitación, previo pago del importe del ágape. Se ha hablado y despotricado mucho en las redes sobre este almuerzo, llamando "chupópteros" a los comensales, sin distinción. A esa comida iba el que quería, siempre que, previamente, pagase el cubierto. Clubes deportivos, asociaciones sin ánimo de lucro, ONG,s, políticos de todos los pelajes, alcaldes, concejales, amigos, algún que otro enemigo, instituciones, cooperativas, premiados de ediciones anteriores, familiares, conocidos. A nadie pusieron nunca la pistola en el pecho para acudir. Bien es verdad que alguna recomendación se hacía, pero nada más.

Al tener que sufragar el cubierto, en las distintas ediciones no había más "chupópteros" que los propios. Era un tiempo para compartir el pan y la palabra de forma más distendida, alejados del pestiño de los discursos institucionales, y pare usted de contar. Una jornada para la convivencia que la mayoría de los asistentes así se la tomaba. Jornada de encuentros y reencuentros. Jornada a la que le sobraban discursos, sobre todo en primera persona. Jornada que suponía una alegría para la localidad donde se celebraba el acto que, de la noche a la mañana, se llenaba de gente que también consumía, puede que no mucho, en los establecimientos del lugar, fundamentalmente bares y cafeterías. De ahí que lo de los "chupópteros" no sea justo.

La representación de la sociedad era tan amplia que a la hora de despotricar hay que medir un poco las palabras que se profieren. Dicho todo lo cual, me encanta, como a la mayoría ciudadana, que el presidente de la Diputación imprima su sello personal a este y otros eventos por llegar. Que se dé participación a todo el mundo y que acuda, como en las ediciones anteriores, el que quiera. El que no esté de acuerdo que se quede en su casa, pero que deja hacer a los demás.

Vuelvo a decir y digo, que aquellos que pensaron que Francisco José Requejo era flor de un día en la Diputación, y que se lo iban a merendar, se equivocaron. Demuestra tener una fuerte personalidad. Cabe esperar que no vaya acompañada por la soberbia de la que suelen hacer gala tantos mandatarios. Gente que no piensa, eso es mucho pedirles, que están donde están gracias al voto, a veces equivocado, de la ciudadanía. Si en lugar de voto, la ciudadanía pusiera vetos, se acabaría con muchas situaciones. Sólo somos soberanos cuando ejercemos el voto porque, luego, si te he visto no me acuerdo.

Aplaudo la decisión de Requejo al respecto del Día de la Provincia, pero en honor a la verdad hay que hacer todas las matizaciones expuestas. Generalizar es malo y no decir la verdad es peor todavía. No todo se hizo mal en años anteriores. Unos lo entienden de una manera y los otros lo entienden de forma diferente. Y todo es plausible. Los egos hay que dejarlos en casa, pero ahora no se puede denostar lo que durante tanto tiempo se aplaudió de forma coral.