Aunque Benavente y Toro aparecen en este periódico con tratamiento singular y como secciones propias, en realidad en sus espacios encontramos también no pocas informaciones relativas a sus respectivas comarcas. Y en la propiamente denominada Comarcas todos los días nos formamos , informamos y deleitamos con cuestiones relativas al resto de la provincia. Se trata periodísticamente de unos apartados muy importantes y bien elaborados en los que podemos apreciar la enorme importancia que el periódico da a la vida de las zonas denominadas vacías. Para lLA OPINIÓN-EL CORREO no lo son. Historiadores, etnógrafos, geógrafos, literatos, sociólogos, politólogos y todo el que se precie de querer conocer la vida de la provincia debe, tiene, que recurrir a estudiar, analizar, comparar, sus páginas.

La vida que late en las gentes, sus fiestas, preocupaciones, logros, esperanzas alcanzadas y frustradas, conflictos, alegrías, todo nunca, pero sí una gran parte fluye día a día por sus páginas. Y es encomiable, elogiable, admirable la tarea de esos periodistas que desde la redacción, por medio de sus teléfonos, contactos, visitas, nos traen la noticia fresca, el vivir de nuestras gentes más apartadas, en la periferia y a las que no pocas instituciones no hacen ni caso. Solo o principalmente preocupadas el día de las votaciones, tanto nacionales, como autonómicas o locales. En esas listas para listos nunca hay vacantes. O quedan puestos sin cubrir como en otros servicios públicos. Y luego si te vi o te pedí la confianza, no me acuerdo. Sentados en el poder y tomando el mando los señores absolutos o señoras de horca y cuchillo abundan más de lo deseado también en los minúsculos lugares. Conscientes de estas realidades la Ley de Bases de Régimen Local y la 7/2018 en su artículo 24 que regula el derecho a la información y grabación fue responsable conocedora y consciente de esas realidades en su punto 1. contempla lo siguiente: Los medios de comunicación podrán grabar las sesiones de los Plenos de ayuntamientos a los que asistan. En el 2 se sigue protegiendo a los ciudadanos por parte de los medios de comunicación estipulando lo siguiente: Los medios de comunicación tendrán derecho en los plenos a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho a la información ya sea escrito, gráfico, sonoro o visual. Este derecho y deber de informar incumbe por ley, artículo 25 puntos 1 y 2 a las propias corporaciones municipales mandando que las entidades locales puedan promover la grabación y publicación de las sesiones plenarias en plataformas accesibles para la ciudadanía a través de Internet o redes sociales o su retransmisión en directo. Pero como algunas o muchas no lo hacen, es en este punto en el que esta Sección de Comarcas asume un papel subsidiario que en buena forma de actuar deberían pagar a la empresa periodística como un servicio que prestan a las entidades locales, las mismas de la que se informa Y otro tanto podemos decir de las informaciones sobre eventos. Algunos alcaldes piensan que hacen una gran valentía, mandando un saluda y foto del ayuntamiento que se publica y tal vez pagan y algunos paisanos piensan en que es derrochar los dineros, cuando en realidad se convierte en una publicidad casi gratuita, pues de no ser por esa sección, que tiene sus costes y muchos, nadie se enteraría ni del pueblo, sus fiestas, necesidades, acontecimientos, dimes y diretes.

Comarcas no puede ser rentable económicamente para un medio, pero sí lo es y mucho para una provincia rural como Zamora de cuyos pueblos apenas si se acuerdan ni los diputados y senadores electos, ni procuradores. Pueblos de los que sí se acuerda LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, sus redactores, que acuden profesionalmente a cumplir una función social que supera a la mera periodística y que se constituyen por derecho y méritos propios, competencia profesional y formación académica en historiadores modernos bien documentados y cuyo legado fue y es imprescindible para cualquier análisis económico, social, religioso, de progreso o abandono de la provincia.