Violencia de género o sin género

¿Cómo explicar la mutilación genital femenina ? ¿Los crímenes de honor? ¿El que los hijos e hijas hayan llevado por siglos el apellido de los padres varones olvidando a las madres? ¿La vestimenta obligada a las mujeres en muchos países musulmanes? ¿Las agresiones sexuales diarias denunciadas o no? ¿El acoso a niñas adolescentes? ¿La pornografía? ¿La prostitución? Pues son claros ejemplos de violencia machista, patriarcal o de género, resultado de comportamientos culturales que vulneran a las mujeres restándoles felicidad, libertad y vida

Quizá desde el feminismo entendemos que son de conocimiento popular conceptos como socialismo, liberalismo, violencia de género y quizá no lo hemos explicado pues para nosotras la violencia machista, patriarcal o de género es clarísima y es universal.

Quizá debamos contar que la mujer no nace sino se hace, y la sociedad la ha venido haciendo como ser inferior sin autonomía ni educación para salir de esa situación. Solo hay que leer a Rouseau para ver sus indicaciones claras : "La educación de las mujeres deberá estar siempre en función de la de los hombres. Agradarnos, sernos útiles, hacer que las amemos y las estimemos, educarnos cuando somos pequeños y cuidarnos cuando crecemos; aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas han sido siempre las tareas de la mujer, y eso es lo que se les debe enseñar en su infancia".

Tras esta frase o sentencia condenatoria, las mujeres hemos investigado y comprendido que el sexo no es lo que nos obliga a ser lo que nos han hecho ser, sino las obligaciones que se asignan al sexo con las que entendemos se construye nuestro género, que ha sido siempre violentado, aunque fuera acompañado de otro sexo concreto. Los gays con apariencia femenina han sufrido y sufren los mismos estigmas que las mujeres.

Ya en el siglo XVI el gobierno de España penalizaba en sus colonias el uso de unas faldas en las mujeres y cuando una de ellas protestó. apoyada por decenas de miles, se la cargaron. Yo la quiero recordarla con el nombre de Ana de Ambato por que ademas de su hazaña solo se conoce su nombre y el apellido de su esposo. El control de la sexualidad masculina se ejercía controlando a las mujeres, lo que sigue pasando en los países islámicos, que entienden, algunos, que el que una mujer no lleve pañuelo o hijab esta incitando a que la violen.

El hecho de que en España la patria potestad sobre los hijos solo la obtuvieran las mujeres en 1981 es otra manifestación de la VIOLENCIA MACHISTA, PATRIARCAL O DE GÉNERO . El hecho de que ahora las mujeres veamos nuestros aportes menospreciados, minusvalorados, desigualmente pagados sigue siendo violencia machista, patriarcal o de género. Es frecuente el caso de mujeres que han cuidado de su familia, que puede contar con más o menos hijos e hijas por 35 años y que si se divorcia obtiene pensiones miserables de su excónyuge que hace las mil y una para dejarla sin nada, con el consentimiento de toda la sociedad que no valora su vida de trabajo y dedicación.

¿Se imaginan lo que significa divorciarse en Mali, a día de hoy, donde la patria potestad sobre los hijos es del varón ? Me decía una mujer de allí, que la que se divorcia es una proscrita, la violencia social es tan fuerte que la conduce a sufrimientos infinito. Sufrimientos parecidos a los que nos contó la escritora Ana María Matute que no calculó las consecuencias al divorciarse de su marido, lo que suponía perder a su único hijo, algo que ella comprobó con inmenso dolor cuando se lo quitaron. "Eso fue lo más terrible del mundo, me quitó a mi hijo en 1963 y no lo pude volver a tener hasta que pasaron tres años", cuenta, "aunque tuve la suerte de que mi suegra era muy buena y me permitía verlo sin que su padre se enterara...".

Hablando de suegras , ¿cómo las trata el machismo y el patriarcado inserto en la sociedad? ¿No son la peor escoria? Eso también es violencia machista, patriarcal o de género.

Acabar con reglas injustas que escriben nuestras vidas y que matan a mujeres cada día es acabar con la violencia machista, patriarcal o de género. Y no podemos sustraernos a trabajar en esa dirección, independientemente de que haya un hombre buenísimo y una mujer que no lo sea tanto. El machismo y el patriarcado es estructural y lo explican las magníficas teóricas feministas Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Marcela Lagarde y el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que es hombre, hablando de la violencia simbólica .

(*)Máster en Igualdad y Género