Errejonancia

En España, cuando la gente no sabe qué hacer funda un partido de izquierdas. Se ve que ya se han cansado de fundar partidos de derechas.

-Cariño, qué largo es el domingo, ¿qué hacemos?

-Vamos a fundar un partido.

La gente se hace un lío con tanto partido y tanto líder y tanta coalición y sería bueno que las papeletas, como en gloriosa idea hizo el primer Pablo Iglesias, llevaran la cara de los líderes. El último que quiere poner la suya en una es Errejón. El que pretende ser el rejón de muerte para Podemos. Aún está por decidir si va a presentarse en toda España o solo quiere partirse la cara en algunas circunscripciones.

Errejón bien podría ser un nuevo pedeneí. Los pedeneí eran los Diego López Garrido y Cristina Almeida, que fundaron el Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI) tras irse de IU, sabiendo todo el mundo que los dos acabarían en el PSOE o en su órbita.

Siempre en la izquierda ha habido mucha pericia para construir pasarelas hacia el PSOE. O tal vez Errejón esté llamado a liderar todo el centro izquierda, incluso no es descartable que su única (¿contribución?) a la izquierda sea dividirla en esta cita electoral. Casi todo está por ver. Salvo la unión de la izquierda.

En cualquier caso, toda la vida de Dios la socialdemocracia y el comunismo, las dos patas clásicas de la izquierda, han sido incompatibles y la relación entre los dirigentes de ambos han sido pródigas en desollamientos, insultos, descabalgamientos y menciones a la madre del otro. No sé por qué se rasgan tanto las vestiduras alguna gente cuando ve que comunistas y socialistas no van juntos. Es que difícilmente pueden ir. Aunque lo parezca, no hay un solo gobierno de socialistas y comunistas en Europa y si los hay es que tienen a un tercer partido como socio que no es ni lo uno ni lo otro. En cualquier caso, aquí no queremos hacer doctrina política y sí futurología sobre el papel de Errejón, que representa novedad en esta película política española que va quedándose sin argumentos. La errejonidad es la salida para un cierto votante hastiado. El errejonismo es el refugio para el rebotado de Podemos, la errejonancia es para el huérfano de opciones proclive a lo novedoso. Sánchez aplaude, todo conduce a horadar a Podemos y a menoscabar a Iglesias. Hay tiempo no obstante de que funden otro partido. Fundidos nos tienen.