Diputados y senadores tienen ahora la oportunidad de demostrar que llegaron donde llegaron para servir a España y a los españoles. Mucho me temo que no sepan aprovechar la oportunidad. Hablo de la campaña, que ni pintiparada, que triunfa en internet para que unos, diputados, y otros, senadores, renuncien a su indemnización por la disolución de las Cortes. Estoy en la obligación de decir, que la vez anterior, también se propuso y ni uno solo renuncio al dinero de todos. Para eso van a las Cortes, señores, unos para dormitar, otros para hacer negocios, algunos para hacer política, cada vez menos, otros para hacer bulto y todos para cobrar. Y da igual que sean rojos, que naranjas, que azules, que morados, que verdes. El dinero que perciben es lo que en realidad les importa.

Hasta el momento y puede que me quede corta, más de 500.000 personas han secundado esta campaña. El lema de la campaña me encanta: "Si no curras, no cobras". Así debería ser debido a la escasa actividad parlamentaria de la breve legislatura que hemos dejado atrás. Una vez disueltas las Cámaras con motivo de las elecciones del 10N, los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente de cada cámara, que esa es otra, dejarán de percibir, obviamente, su elevado sueldo mensual, pero tendrán derecho, un derecho que hay que revocar, a una llamada "indemnización de transición" que debe solicitarse expresamente y que es compatible con cualquier otro ingreso. Con la indemnización se puede seguir presumiendo de tener a la nena o el nene en una Universidad privada donde ha comenzado un carrerón.

La susodicha indemnización es un invento de esta gente a la que votamos todos o casi todos, que sirve para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación. Se abona en un solo pago a tocateja y tributa en Hacienda, faltaría más. Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los cuarenta y seis días que dura el periodo entre legislaturas. El máximo supone alrededor de 4.500 euros. Esa cantidad multiplicada por el número de senadores y diputados serviría para inyectar a las pensiones una más que necesaria vitamina. Y los más de cinco millones en sueldos de los diputados para un Congreso en parálisis, serviría para dar un respiro a las comunidades autónomas más asfixiadas. Hay que ver, desde el día de las elecciones, el dinero que España lleva gastado en esta gente que aunque no curre, va a seguir cobrando. Que vayan directamente al paro.

Si usted en su trabajo como autónomo, o en la empresa en la que presta sus servicios no curra, no cobra, ¡vamos que no cobra!, es más, incluso le pueden poner fuera de juego. En el Parlamento español, no. Tienen bula. Por ahí tienen que empezar las reformas Hay que bajarles los humos crematísticos a estos señores y señoras para los que todo son prebendas. En hoteles, en viajes, en transportes de todo tipo, en restaurantes. 213 diputados podrán solicitar esa indemnización, los 137 restantes seguirán cobrando sus sueldos como miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente. Son la ruina de España. Por las Cortes hay que comenzar las reformas. Muchos de los que se escudan en la abstención, no lo hacen por volver a votar, si no por no votar a todos estos y estas, cuántos de ellos incapaces, que van a gusto en la burra. En la Cámara Alta, sólo nueve senadores han renunciado a la indemnización, los otros 185 incluso la han reclamado ya. Me adhiero a la campaña y estoy de acuerdo. Diputado, senador, ¡si no curras, no cobras!