Sépanlo: una emergencia es una emergencia y la crisis climática lo es

Una emergencia es, según la RAE, una "situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata". La crisis climática, ecológica y civilizatoria lo es. Estamos, sépanlo (lo saben) ante emergencia planetaria. Es más, diría yo, se trata de la urgencia de todas las urgencias, la urgencia madre. Que nos quede bien claro, por favor: no estamos ante una de esas "palabras espectáculo" que tanto le gustan a los medios.

Sin embargo, con los sesgos de nuestra inteligencia por medio, en nuestra conciencia, se desgasta rápidamente, como esas cosas del para luego, del para después. Uno de estos sesgos es el "descuento hiperbólico". Se trata de nuestra percepción de que el presente es más importante que el futuro. Durante la evolución era más ventajoso centrarse en lo que podía matarnos o comernos inmediatamente, no más tarde. Nuestra naturaleza no nos ha preparado para el peligro a medio y largo plazo, aunque sea un peligro para la supervivencia de toda la especie. Los 10 años que nos dan los expertos del IPCC para evitar el desastre no nos afectan como debieran.

Y así, día a día, año a año, nos vamos metiendo en una trampa de la que nos será cada vez más difícil salir.

Es tan grande lo que nos pasa, que solo con metáforas podemos entenderlo. Así que juguemos un poco a las metáforas para saber qué nos está pasando: nuestra propia vivienda.

Pensemos en nuestra vivienda como metáfora de la tierra que habita nuestra especie. Si el problema que tiene es una necesidad de pintura, renovación de puertas o de algún electrodoméstico, jamás hablaremos de emergencia. Hablaremos de necesidades, sí, de que hay que hacerlo pronto, y hasta nos pondremos unos plazos, pero poco más: nuestra vida sigue achicando las pequeñas urgencias del vivir de cada día, que no son pocas.

Siguiendo con la metáfora pensemos ahora que uno de esos electrodomésticos falla, provoca un cortocircuito, y la cocina empieza a arder rápidamente. En nuestra mente se paralizan las rutinas y nos ponemos en una situación de alarma, de emergencia, que exige tomar con urgencia decisiones rápidas y acertadas. Corremos el riesgo de bloquearnos, de entrar en pánico y quedarnos paralizados por el terror.

Sin embargo, sí sabemos qué hacer en estos casos, podemos superar rápidamente el pánico y ponernos toda la familia a poner remedio a algo que pone en peligro nuestra casa y nuestras vidas. Una buscará el extintor, otro irá a llamar a los vecinos pidiendo ayuda, otra cogerá el teléfono y llamará al 112. Sin perder ni un segundo, sabiendo que cada minuto que pasa el desastre será mayor y más costosos los remedios.

Paremos ahora la lectura de este artículo y sigamos unos instantes más el relato de la metáfora en nuestra imaginación, y pensemos que es una metáfora de lo que nos pasa con nuestra casa común, la casa donde vive nuestra especie, la Tierra, este hermoso planeta que el milagro de la vida y la conciencia nos hace valorar maravillados...Y es que nuestro planeta, nuestra casa, está ardiendo, literal y metafóricamente hablando.

Greta Thunberg, esa jovencita a la que tantos admiramos por su energía y determinación lo dijo bien claro ante el plenario de la Eurocámara, reunido en abril para escucharla. Lo hacía al día siguiente del devastador incendio de la catedral de Notre Dame: "Quiero que entréis en pánico, porque la casa está en llamas", "¿Serán los cimientos de nuestra sociedad igual de sólidos que los de la catedral de Notre Dame? Nuestro mundo se cae. Los líderes tienen que actuar ya. Y ahora no lo están haciendo. Esto es una emergencia".

Con una brillantez y un desparpajo insólitos en una adolescente de 16 años imploró a aquellos que nos representan en Europa: "Hacer lo mejor no es suficiente. Hay que hacer todo lo posible. No ignoréis a los científicos y a los jóvenes en el huelga por el clima. No nos falléis"

El 10 de este mes de septiembre tuvo lugar en nuestra ciudad una acontecimiento histórico ante el que se reaccionó como en la metáfora que he expuesto. Ese día el Pleno del Ayuntamiento declaró la emergencia climática en la ciudad, asumiendo por unanimidad la moción que desde la Plataforma por la Emergencia Climática habíamos propuesto a todos los grupos políticos allí presentes: Ciudadanos, PSOE, PP e IU.

¿Qué pasó? Pues lo habitual con otras unanimidades: que se pasó al punto siguiente, sin más, sin la menor intervención de ninguno de los allí reunidos. Como cuando hablamos en nuestra casa que hay que pintar las paredes y cambiar las puertas: estamos de acuerdo, pero enseguida pasamos a las urgencias del día a día. Como cuando tenemos una dolencia menor. Que sí, que es importante, que hay que ponerle remedio, pero ya si eso, que tiempo hay, que ya vendrán con alguna solución ¿no?

La "Semana en Pie por el Clima", que nuestra plataforma ha organizado dentro de movilización mundial por el Clima, aborda la emergencia climática como lo que es, con la intención de quitar las vendas de los ojos y encarar la evidencia del desastre que se nos viene encima. Y lo haremos con una charla sobre el tema en el Museo Etnográfico (martes, a las 7), un videoforum con la película de Leonardo Di Caprio "Before The Flood" en la asociación de vecinos de Olivares (miércoles, a las 7), una mesa informativa con distintas propuestas en la Plaza de Castilla y León (jueves de 5 a 8 de la tarde), y el viernes 27, día Mundial de Huelga por el clima, con dos grandes concentraciones en La Marina (a las 12) y en la Plaza de la Constitución (a las 20:00h)

Con estas actividades queremos contribuir a que la ciudadanía de Zamora se ponga en pie y empiece a reclamar a nuestros políticos algo muy sencillo: que nos digan la verdad, que se pongan manos a la obra ya, sin más dilación, y que cuenten con nosotros para aprobar una Hoja de Ruta, en la que ponernos todas y todos manos a la obra.

Justamente: como esos vecinos que arriman el hombro al de los bomberos para sofocar el incendio de una casa. Se trata de nuestra casa, la casa de todos, la que está en llamas.

(*) Ecologistas en Acción

Plataforma por la Emergencia Climática de Zamora.