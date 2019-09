Me gusta saludar y despedirme deseando salud a todo el mundo, pero hoy mi ¡salud! no es solo de bienvenida sino de alerta por el sistema de salud que tienen pensado para los habitantes de la Zamora en vías de despoblación.

En una verdadera política de prevención, los dirigentes de la Junta nos están sometiendo a un tratamiento a base de pequeñas dosis en las píldoras que pretenden que traguemos para irnos adaptando a lo que es un verdadero plan de choque contra nuestra salud.

Para empezar, parecen haber elegido Zamora como lugar de experimentación. La primera píldora nada más tomar posesión no llegó directamente a través del sistema de salud sino de una campaña mediática de la que nadie se hizo responsable pero que anunciaba con todo detalle una serie de rutas turístico-sanitarias en autobús para llegar desde cada pueblo de Aliste hasta los Centros de Salud de la comarca. La precisión de los datos de rutas y horarios hacía pensar en un estudio serio de novedosa atención sanitaria, en la que se desplazarían los pacientes en lugar del personal sanitario y que supondría cerrar los consultorios médicos.

La campaña mediática contra nuestra salud se había reforzado antes con la reducción del personal sanitario que lleva a las médicas y enfermeros a tener que recorrer varios kilómetros para atender a los pacientes, con lo que les están pagando como sanitarios por trabajar como conductores.

La reacción del cuerpo social contra la medicina propuesta llevó a su retirada. La consejera calmó los efectos secundarios del tratamiento propuesto en una visita a su tierra en la que se comprometió a no cerrar ningún consultorio médico.

Paralelamente los consultorios se han ido deteriorando porque en lugar de depender de la Junta han pasado a ser mantenidos por los ayuntamientos recortados y endeudados. En muchos casos no tienen las condiciones mínimas aceptables de calefacción y en casi todos no cuentan con conexión a internet para consultar los expedientes de los pacientes o para hacer recetas; es decir, para implantar la telemedicina, que es otro de los tratamientos que pretenden implantarnos.

Fracasada la medicación inicial del transporte de pacientes por los efectos secundarios provocados, y tras el compromiso de mantener los consultorios en cada pueblo, la siguiente píldora de la Consejera fue la de los consultorios sin médicos y sólo con personal de enfermería que se encargará de llamar al doctor en caso de necesidad. Pero ¿a qué va la gente al médico, a leer las revistas de los laboratorios farmacéuticos? Claro, que ya no se dirá "voy al médico" sino al consultorio. Por no hablar de la responsabilidad añadida al personal de enfermería, que en los pueblos es obligada mientras en los centros con médicos no es reconocida.

A la vez que esto se va tragando en píldoras, las urgencias de centros de salud y de hospitales se saturan con engermos que "ya de tener que pagar el taxi me voy hasta Zamora a que me miren", lo que supone una aceptación resignada del transporte pero una rebelión contra la telemedicina y a favor de ver al médico en persona. Y de que te vea.

Como el tratamiento propuesto también tuvo reacciones sociales alérgicas, la nueva píldora ha sido prometer la atención con médicos que estén estudiando la especialidad, o sea, MIR, que aunque estén formándose valen para un pueblo aunque no para una ciudad; que ya tienen formación suficiente para un país de viejos saludables porque comen sano y respiran aire puro; y sobre todo que salen baratos porque algo más de mil euros atienden un montón de consultorios, y no pueden protestar porque están formándose.

Antes han recortado los profesionales en todos los centros de salud de zona rural y se han deteriorado tanto las condiciones laborales, que los médicos huyen de zonas como Zamora donde trabajan de conductores, no pueden atender a los pacientes porque los ven de ciento en viento en el consultorio, y viven y trabajan en situaciones de estrés. Si tienen familia o hijos pequeños, las zonas rurales tampoco les ofrecen otros servicios necesarios para su vida.

¡Ah! Pero están en todo con tal de aplicar sus medicinas baratas para zonas despobladas. Esta vez, en un alarde de coordinación entre consejerías, el Consejero de Fomento Suarez Quiñones en su visita a Zamora este mes ha prometido el bono rural de transporte gratis, o casi, para viejos, jóvenes menores de 35 años (si quedan) y pobres. Y para qué, ¿para ir a Benidorm con el club de los sesenta? Pues, mucho me temo que para ir... al Centro de Salud.

Con lo que el tratamiento empieza de nuevo: telemedicina, traslado de pacientes, cierre de consultorios, consultorios sin médicos o con MIR.

Reforzado todo con el bus gratis del Consejero de Medio Ambiente, la agrupación de municipios que dice Igea de Cs, y las mancomunidades de interés general que responde el PP, o los UBOST (que ya ni me acuerdo de qué significa el palabro).

Que hay un plan contra nuestra salud, además de por las pildoritas verbales de los consejeros, se demuestra con el deterioro al que han sometido a la sanidad rural con los recortes y pérdida de puestos de trabajo y de medios en general, de los que las Plataformas por la Sanidad Pública dan cuenta todos los días, y que los zamoranos sufren en su pueblo hasta marcharse fuera.

Y aunque parezca una anécdota, puede que sea la gota que colma el vaso. Transcribo literalmente de este diario, que es más objetivo que yo, la siguiente noticia: La consejera de Sanidad , Verónica Casado, ha publicado el libro "Las reglas de la salud", con el que, a través de veinte reglas, pretende ser un "manual de supervivencia". El libro está editado por Espasa y recoge consejos prácticos para resolver "malestares generales" de manera "autónoma".

¿Serás malpensada, Laura? Después del fracaso de la telemedicina por falta de conexión a internet y del transporte por falta de rutas, lo nuevo podría ser la "autosalud", y los manuales de "supervivencia". O sea, los consejos de la abuela pero a lo grande.

Y si hay protestas, siempre se puede poner en el consultorio una bruja, un curandero o un chamán ¡Será por ideas!

Yo seguiré despidiéndome con mis mejores deseos de ¡salud! Que es salud y lucha.