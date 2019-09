Me llama mi buen amigo Javi Montero, indignado, por el estado lamentable que presenta Zamora a raíz de las últimas pintadas. Javi, que es zamorano hasta la médula, que ama a Zamora muy por encima de todas las cosas, sin aspavientos, sin golpes de pecho, con amor del bueno, está que se sube por las paredes ante la falta de respeto de unos pocos con respecto a los demás. Y se lía a mandarme fotografías en las que predominan dos pintadas: "Nira" y "Moni" que no sé si se corresponden con el nombre de unas personas determinadas, unas mascotas, un pulpo, que a este paso también podemos admitir como animal de compañía, o vaya usted a saber.

Lo cierto es que este tipo de pintadas en blanco y negro y a todo color, no hacen otra cosa que amarranar la ciudad. Espero que los turistas no piensen que todos los zamoranos somos iguales, porque no. Si por mi amigo Javi fuera, esta situación que ya afecta por igual a monumentos civiles y religiosos y a fachadas protegidas y sin proteger, se acababa de inmediato. Quizá su solución sea un poco expeditiva pero eficaz, muy eficaz.

Estoy a favor de la instalación de cámaras, cuantas más mejor. En cuanto hubiera un escarmiento generalizado, tras los preceptivos reconocimientos, algunos se lo pensarían antes de perpetrar la gamberrada. Lo que no entiendo es porque no les da por pintar el salón de su casa o su propio dormitorio. Nada que decir. Pero que vengan a ensuciar lo común, aquello de lo que nos enorgullecemos como el recién estrenado monumento al recordado Félix Rodríguez de la Fuente y que, para más inri, pagamos entre todos con nuestros impuestos, es como una patada en el culo. Lástima que no pueda ser en el culo de estos pintamonas. A las palomas, palomitas, palomeras y a estos pintamonas, el Ayuntamiento debería declararlos animales non gratos. Porque tan animal es la paloma que no sabe dónde defeca como estos vándalos que sí saben dónde pintarrajean, donde más se ve, donde más duele.

Al casco histórico lo tienen indecente y al que no lo es también. Lo que no entiendo es que si la Ley establece penas de prisión de hasta tres años por daños al patrimonio, cuando se les pilla, la cosa acabe en una falta leve y en servicios a la comunidad que ni puñetera falta hacen, en lugar del escarmiento que todos estamos esperando. Entre 'Sek', 'Krin', 'Nira', 'Moni' y la madre que los parió a todos ellos juntos y por separado, han convertido a Zamora en un lienzo monumental en el que todo cabe, incluso alguna que otra marranada de índole erótica. Lo mismo se creen unos artistas. Lo mismo se creen émulos de Bansky o la encarnación de Haring o el mismísimo Blu. Ni por el forro, pero lo mismo estos pintamonas, embadurnadores sin más, se lo tienen creído.

Señor alcalde, con todo mi respeto, hay que adoptar medidas contundentes. Hasta ahora son ellos los que están ganando todas las batallas. Mientras no ganen la guerra, bien va la cosa, pero no sé yo. No sé si el señor Guarido se ha dado cuenta de que Zamora tiene un grave problema con esta gente que se dedica a embadurnarla. Haga algo, lo que sea, cuenta con el respaldo vecinal. Son, precisamente los vecinos afectados, los que están hasta el moño y un poco más arriba. Si los dejaran, acababan de inmediato con el problema. Lo que tampoco entiendo es que nunca se les pille, que no haya nadie que observe la acción desde la ventana, desde el portal o según pasaba por allí. Y si no, como en el metro de Barcelona, que nos den un silbato a cada vecino y nos lanzamos a la calle en busca de estos cerdos de asfalto que ni educación, ni respeto tienen.