Los populares quieren cambios notables en las listas. Quieren desmarcarse de la corrupción, de los corruptos y de ciertos clichés que no les convienen, y van a por todas. Les va a resultar difícil despegarse del pasado no tan lejano albardado de cierta podredumbre y otras cuestiones de calado similar relacionadas con los dineros que a todos pervierten y más cuando se dispara con pólvora ajena. Los barones del PP exigen cambios y a la dirección nacional no le queda otra que complacerles. No quieren una campaña como la de las generales de abril en la que los niñatos alzaban la voz casi siempre para meter la pata. Los dirigentes territoriales se han puesto las pilas y han empezado, si no a exigir sí a pedir, pensando que se cumplirá aquel mandato divino que reza: 'pedid y se os dará'.

Quien está obligada reflexionar es la cúpula instalada en Génova. Parece ser que también está por los cambios aunque ninguno de ellos llegará tan lejos como se pide en alguna de las demandas que ya se han empezado a hacer públicas. Y, mientras en las sedes locales los codazos se suceden, lo de siempre, quito a este para ponerme yo o, por lo menos, lo arrimo, para conseguir un mejor puesto de salida, en Madrid parece que no se discute el liderazgo de Pablo Casado. No ocurre lo mismo en Zamora donde además de querer barrer a la vieja guardia, se han iniciado ya los movimientos internos para desplazar a Barrios. Movimientos que nadie reconocerá públicamente nunca jamás, pero que son como el 'tsunami' del anuncio de Matías Prats, se dejan sentir.

Los fichajes de Casado, desde el minuto uno, han sido ampliamente criticados. Los barones, y aun los que no lo son no quieren más 'inventos' que acaban pagándose en las urnas. Ni toreros, voto que empieza a monopolizar VOX, ni tertulianos televisivos, ni figuras como la de Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz porque, entre otras cosas, no pasaron el examen. Bien es verdad que a algunos que lo pasaron acabaron quitándolos para colocar a otros, verbi gratia Mari Mar Blanco. Los barones territoriales en su conjunto piden a Casado que valore los resultados de los 'cabeza de lista' con el fin de cambiar a los perdedores, a los que no dieron la talla, a los que no funcionaron.

No se entiende bien, ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en ningún otro partido que se recupere a los perdedores dándoles segundas y hasta terceras oportunidades. ¿Sabrá Casado lo que se cuece, por ejemplo en Zamora? ¿Estará al corriente de la realidad? Si el electorado dice 'NO' a un candidato la primera vez, volverá a hacerlo una segunda y hasta una tercera. Además, ya va siendo hora de que en algunas provincias cambien de rostros, siempre son los mismos para bien y sobre todo para mal. Como si no hubiera recambio, como si no hubiera repuesto, como si de 'sota, caballo y rey, nunca mejor dicho, no pudieran o no supieran pasar, cuando la baraja tiene más cartas. Y, por favor, que no haya duplicidad de cargos.

Ignoro si el líder atenderá todas y cada una de las demandas, en bloque o por separado. No puede permitirse errores. Su dos, inamovible, es Adolfo Suárez Illana. Sobre Cayetana Alvarez de Toledo, que representa algo así como la manzana de la discordia, ya hay movimientos y cruces de especulaciones sobre si repetirá o no como 'número uno' por Barcelona, habida cuenta de que se juega el sillón del Congreso. En las pasadas elecciones sacó un solo diputado. No es fácil la tarea que Casado tiene por delante. Cabe esperar que los próximos candidatos serán 'moderados e inclusivos' como pide buena parte de la 'baronía' territorial. No vale utilizar 'calzadores' para colocar en la lista de Madrid a los afines y, por supuesto, ni sustitutos, ni perdedores.