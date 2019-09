Tiempos de insomnio y cabreo

Desde que Pedro Sánchez dijo aquello de que, con Podemos en su gobierno, no podría conciliar el sueño, aquí no duerme nadie. España se ha convertido en un país de sonámbulos con los ojos llenos de legañas y ojeras por doquier. Antes, la gente no dormía bien por deudas, por problemas familiares, por falta de trabajo, por si las tormentas te machacaban la cosecha, por cuestiones de salud, en fin por cosas más o menos naturales, tan viejas como la humanidad. Ahora, por el contrario, el personal no cae en los brazos de Morfeo por culpa de las elecciones, de las coaliciones, de los vetos y de un clima de esos de "Dios mío, adonde iremos a parar".

-Yo me estoy atiborrando de pastillas, pero que si quieres arroz, Catalina. En cuanto cierro los ojos se me aparece Pablo Iglesias corriendo a estacazos a Pedro Sánchez y a este persiguiendo con una tornadera a Casado, y todo lleno de diablillos que los jalean y les piden, como antaño a Guerra, "dales leña, Alfonso", se lamenta el señor Crisnildo.

-Lo mío es mucho peor, no me hace falta cerrar los ojos; los veo a plena luz del día y martilleándome los oídos con lo de "yo no he sido, que ha sido ese". Y nada de palabras cariñosas, todo muy recio, añade el señor Hemerenciano.

-Habrá que hacer algo nuevo porque yo creo que aumentar la ración de pastillas y relajantes no va a ser suficiente.

- Jarabe de urna, dice mi amigo Masulino. Claro que él es optimista por naturaleza y piensa que todo se arregla votando. Ya veremos, que yo no las tengo todas conmigo.

Ni el señor Hemerenciano ni nadie las tiene todas consigo, especialmente porque nada indica que el panorama pueda cambiar mucho después del 10 de noviembre. Los mismos partidos y, ¡ay!, los mismos líderes con idénticas diferencias, parecidas broncas y total ausencia de cesiones y de posibilidad de acuerdos. ¿Cómo se arregla el desaguisado?, ¿con otros comicios allá por marzo o abril del 2020?, ¿con un gobierno en funciones hasta que las ranas críen pelo?

El panorama es bastante desalentador y con pocos visos de arreglo... si no llega algún cambio radical o, al menos, ciertas maniobras de acercamiento. Por ahora, no parece posible porque los enconamientos han sido y son brutales y todos los pronósticos continúan apuntando en esa dirección. Y es más que probable, incluso, que se agudicen de aquí a noviembre.

-Es lo que tienen las campañas electorales y las precampañas y el clima que las rodean. Unos empiezan a soltar exabruptos, insultos, insinuaciones y salidas de tono; los otros replican; los primeros contestan a quienes les han contestado; los segundos elevan el diapasón. Y la escalada no se detiene.

-Y si se han llamado de todo menos bonitos, es muy difícil que se olviden de ello cuando tengan que sentarse a negociar y se vean obligados a sonreír, aunque solo sea para las fotos y las imágenes de la tele.

-Y ya no le digo nada si, además, empiezan con lo de las líneas rojas, con ese no, con aquel tampoco si no me firma antes que el toro que mató a Manolete vino en patera, con el más allá tampoco porque gobierna con indeseables en un pueblo de Cuenca...

Esa es otra de las graves complicaciones que presenta la situación actual y quienes la han propiciado o facilitado: la falta de autocrítica, la convicción, al menos aparente, de que todos son responsables menos yo, la ausencia de planteamientos alternativos... salvo que acepten mis condiciones, las voladuras controladas, o incontroladas, de cualquier puente, el rechazo al moderado...¡Ah!, y la subordinación total al líder. Lo que diga el jefe va a misa sin discusión. Y el jefe, obviamente, también puede equivocarse, pero cualquiera se lo dice. Y menos si está rodeado, como suele ser habitual, de una cuadrilla de pelotas y tiralevitas que sospechan que se juegan el cocido si contradicen al que manda.

Y la gente cada vez más cabreada. Cabreo que brota del hastío, del hartazgo, y de ver que sus problemas cotidianos, aquellos que marcan su existencia, quedan relegados a un segundo plano porque los políticos andan a lo suyo. ¡Cuidadito, porque el cabreo puede estallar por cualquier lado!

Y mientras tanto, todos con insomnio. Ya no podemos ni soñar con los angelitos.