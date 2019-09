Regreso a las aulas

La semana pasada he regresado de nuevo a las aulas en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Salamanca. Y es que las clases en la Universidad, aunque muchas personas no se lo crean, comenzaron el pasado martes 10 de septiembre, unos días antes que en secundaria. Atrás quedaron esos inicios en el mes de octubre, que hemos vivido tantas y tantas generaciones. En mi caso, volver a pisar las aulas universitarias supone un plus de adrenalina y una emoción de tal calibre que no sé muy bien cómo explicar. Me encanta mi trabajo y, por consiguiente, he de confesar públicamente que soy uno de esos afortunados que incluso acudiría a predicar de manera gratuita. Por eso, el primer día de clase siempre ha sido muy especial para mí y, según tengo entendido, para la inmensa mayoría de los estudiantes, que esperan con ansiedad, incertidumbre, curiosidad, etc., la llegada del profesor de turno, a quien tal vez solamente conozcan por alguna referencia superficial. Siempre ha sido así y ojalá lo siga siendo durante muchos años.

Si traigo a colación este asunto es porque el martes prometí a uno de mis grupos de clase que hoy hablaría de ellos. Les adelanté que, si leían esta columna, iban a reconocerse. Y es que a veces (perdón, casi siempre) los estudiantes son una fuente muy poderosa de inspiración, como el otro día. Dado que soy muy preguntón, ¿quién iba a imaginar que las respuestas a una simple pregunta, formulada con la más absoluta candidez, iba a dar tanto juego? Sitúense y traten de empatizar con lo que sigue. Si a usted le sugiere un profesor o, llegado el caso, cualquier hijo de vecino, ya sea el padre o la madre, el abuelo o la abuela, el hijo o la hija, el carnicero o el camarero de la taberna de la esquina, que piense durante 30 segundos cuántas veces se ha encontrado con la sociedad desde que se ha tirado de la cama, ¿qué respondería? Estará de acuerdo conmigo en que la pregunta es sencilla. Pues bien, a veces, de tan sencilla que es, provoca reacciones de perplejidad o incluso un bloqueo en las respuestas, lo que merece alguna reflexión.

¿Lo ha pensado ya? Recuerde que tiene 30 segundos y que una vez transcurrido el tiempo marcado va a tener que compartir sus respuestas con las personas que tenga a su alrededor. Le propongo que lo haga ahora o, si lo prefiere, cuando a usted le venga en gana. Lo haga ahora o más tarde, intente jugar con otras personas a reflexionar sobre la importancia del oxígeno social que, muchas veces sin saberlo, nos mantiene vivos. Por ejemplo, es evidente que si usted se tapa la nariz durante unos segundos y deja de respirar, ya conoce el final. Pues bien, aunque el impacto de la sociedad en nuestras vidas es también muy evidente, sin embargo, a veces no somos conscientes de lo que ello significa. Por tanto, no está mal recordar que somos seres sociales por naturaleza y que fuera de la sociedad no somos nada ni nadie. Lo que somos es el resultado de un cúmulo de elementos físicos, biológicos, psicológicos y, sobre todo, sociales, que han marcado nuestra trayectoria personal, desde que nos lanzaron al mundo hasta la actualidad.