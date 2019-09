A vueltas con la Biorrefinería de Barcial

Me sorprende que se siga pensando que la Bioreefinería tiene sentido construirla y me pregunto si es que no hay información de lo que es posible y lo que no tiene sentido.

Hubo un tiempo en que se pensó que los biocombustibles serían una solución para continuar con un sistema basado en el crecimiento exponencial, cosa que en un planeta finito es imposible y de hecho eso es lo que vino sucediendo desde que se llegó al pico del petróleo crudo convencional, allá en el 2006. A continuación vino la crisis del 2007-2008 porque sin energía barata y abundante, el crecimiento cómo lo hemos conocido es imposible y desde esa fecha todo ha ido un poco cuesta abajo. Señalar que el PIB mundial, se ajusta a la línea de la producción mundial del petróleo desde el siglo pasado, es decir, aquél es consecuencia de éste.

Hay un elemento clave para entender, por qué los biocombustibles no aportan nada, sino que restan a la matriz de la energía: la Tasa de Retorno Energético (TRE), y ésta te dice que la cantidad de energía que entra, es menor que la que sale, es decir, su balance es negativo.

Por otro lado, otras posibles razones por las que no es posible:

1.- Tenemos otra planta, aquí al lado, en Babilafuente que tuvo serios problemas de funcionamiento. Estuvo un año cerrada, hasta que ABENGOA se la vendió a una gestora de fondos de inversión en el 2017. Tiene ferrocarril.

2.- La de Barcial del Barco, no tiene acceso por ferrocarril, y los insumos que entran y lo que sale, necesitan de un medio masivo de transporte.

3.- En un mundo donde, cada vez, la TRE del petróleo es menor, peligrosamente menor y porque no todos los tipos de petróleos sirven para producir diésel, no tiene sentido apostar por flotas de camiones entrando y saliendo y lo estamos viendo con los coches diésel, que bla, bla,..

4.- La producción de biocombustibles sólo es posible con subvenciones públicas.

5.- Producir alimentos (trigo, maíz, soja) para alimentar coches contribuye a la inseguridad alimentaria.

En definitiva, sería muy importante que se conozca lo que significa la TRE, porque a lo mejor llegamos a la conclusión de que hay cosas posibles y otras sin sentido.