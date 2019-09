"A las urnas las carga el diablo". Tal expresión ha sido usada por el líder del principal partido de la oposición para advertir a su ancestral rival político que el hecho de repetirse las elecciones no le va a garantizar más escaños. Pero el caso es que a las urnas no las carga el diablo, como él dice, frivolizando con aquello de que "a las armas las carga el diablo", sino los ciudadanos con sus votos. Y los ciudadanos están hartos de la manera de actuar de los partidos, incluido el suyo, que han demostrado no solo su incompetencia sino también su falta de amor al país que dicen representar. Porque las urnas no son armas, ni nada que se le parezca, sino el fiel depósito de lo que los ciudadanos desean para su país.

La clase política aún no se ha enterado que la gente está harta que se la tome a chufla y que se la utilice como herramienta para arreglar las averías y desaguisados que provocan los altos dirigentes políticos, obligándolos a votar cada dos por tres.

La clase política sigue jugando a ver quién saca más votos a costa de lo que sea, y a la gente ya se le han hinchado las narices de aguantar tanto mamoneo. Si bien su única herramienta, hasta ahora, ha sido el peso de su voto, nunca es tarde para poder darle otro enfoque diferente que ayude a los políticos a recapacitar, como por ejemplo dejar de acudir a las urnas, y sin ningún cargo de conciencia, ya que es un hecho contrastado que quienes les piden ahora el voto no solo no se han molestado en ponerse de acuerdo, sino que parecen seguir pensando que "las convulsiones de sus víctimas son síntomas de ingratitud" (Tagore).

A las urnas no las carga el diablo, pero si pueden llegar a ser ignoradas, y dejar de ser usadas con tanta fruición, durante un tiempo, pues, como se ve, no está sirviendo de mucho acudir puntualmente a ellas. Abandonarlas temporalmente, para que sean usadas solo por quienes piensan sacar rédito personal de ello, sería no solo un experimento interesante, sino también una contestación al mal uso que se está haciendo de ellas.

Porque ¿qué pasaría si solo acudieran a votar quienes están viviendo de la política, que al fin y a la postre son los que han provocado la penosa situación de tener que votar cuatro veces en un periodo de cuatro años? Pues pasaría, muy posiblemente, que quienes se han negado a poner algo de su parte para arreglar las cosas llegarían a considerar otra estrategia diferente a la que han venido utilizando hasta ahora.

A las urnas no las carga el diablo, porque se llenan con la esperanza de quienes, siendo defensores de la democracia, llegan a hacer suyas las promesas de quienes se presentan a las elecciones, porque necesitan creer que eso va a ser así, y porque la libertad cuesta mucho llegar a conseguirla, y cuando se huele el peligro de poder perderla, aunque sea a nivel remoto, se llega a votar las veces que haga falta con tal de conservarla.

Las urnas no son ningún arma, sino la expresión de un pueblo que pretende llegar a entenderse, y compartir los deberes y derechos justamente, respetando la ley de leyes, teniendo en cuenta la voluntad expresada por el conjunto de los ciudadanos.

Eso al menos parece que pensamos quienes no tenemos el don de habernos sacado un master en Harvard sin haber pisado los EEUU, ni de practicar el nuevo deporte de "cortar y pegar" en las tesis doctorales, quienes aprobamos lo que aprobamos merced a hincar los codos, a quienes no se nos ha regalado nada que nos pueda impedir mirar hacia delante por no pertenecer al mundo de los imputados, de esos que proliferan en los partidos políticos; de no tener nada que ver con esos términos que ignorábamos hasta hace pocos años, y que, desafortunadamente, jueces y fiscales nos los están enseñando cuando se ven obligados a acusar a un montón de cargos públicos, como los de cohecho, falsedad documental, fraude, malversación, pertenencia a organización criminal, prevaricación y otras lindezas.

Pero nada de eso parece preocuparles, de manera que harán oídos sordos y se limitarán a acusar a los demás de haber tenido la culpa de tener que repetir las elecciones y de lo mal que lo han hecho los de enfrente, pero poco dirán de lo que ellos piensan hacer para mejorarlo.