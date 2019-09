Todos, Fiscalía, peritos, forenses y acusación particular coincidieron en abundar que Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel, usó una "violencia intensa y extensa" contra el pequeño. Una violencia que la convierte en la candidata perfecta para la prisión permanente revisable. Una "sociópata", como ella no puede estar en la calle porque "volverá a matar a otros niños", así lo sostenía la acusación particular con fundamentos que no dejan lugar a dudas. Ana Julia Quezada es mala, porque, desgraciadamente, la maldad existe y esta mujer la encarna en grado sumo. De ahí que sus lágrimas de cocodrilo no enternecieran a nadie dentro y fuera de la sala donde ha sido juzgada. Su puesta en escena de poco le ha servido. Cabe esperar y desear que el jurado popular tenga en cuenta toda la información facilitada por los expertos.

La maldad forma parte de la naturaleza humana y Ana Julia Quezada es mala por naturaleza. A lo largo de la historia de la Humanidad, la maldad ha estado muy presente. Cuantas veces, la maldad se ha confundido o se ha travestido de enfermedad mental, que es una versión, con todas las variantes posibles, utilizada por aquellos que niegan sistemáticamente la maldad. '¡Tiene que estar enferma!' y no hay enfermedad que valga. Se lo oí decir una vez a un psiquiatra: no hay que argumentar enfermedad donde sólo hay maldad.

Algunas personas son malas, muy malas, como le dijo la madre del pequeño Gabriel a la asesina confesa de su hijo mientras, valientemente, la miraba a los ojos. No hay excusas, no hay trampas que valgan para disfrazar la maldad. La maldad no tiene género, no tiene edad, no tiene color, no tiene condición. La maldad afecta por igual a niños y adultos, hombres y mujeres, blancos y negros, ricos y pobres. La maldad no tiene unos rasgos físicos concretos. Está en el interior de cada quien, en el laberinto del cerebro, en la conciencia, inexistente para los malos de solemnidad.

Ana Julia Quezada, a pesar de la puesta en escena y del falso arrepentimiento, no tiene conciencia. No hay empatía, ni bondad, ni misericordia, ni decencia en sus actos, ni siquiera la necesaria capacidad de arrepentimiento a pesar de su alegato final. No siente lo que dice. Vamos a olvidarnos tan pronto de su capacidad para controlarlo todo, de su actuación mientras se buscaba al niño, de sus mentiras, de sus engaños cuando durante más de una semana fingió un dolor inexistente, sumándose a la búsqueda del pequeño y protagonizando escenas que están en la mente de todos. No hay que olvidar las fundadas sospechas que la acompañan tras la misteriosa muerte de su propia hija, en Burgos, al caer de una ventana. Todo es extraño. Y en todo lo abominable hecho por esta individua, la violencia es siempre "intensa y extensa".

Violencia extrema emplean también los maltratadores, gente que tampoco está enferma, simplemente son malos. Porque la maldad existe, es real, habita entre nosotros. Es verdad que tiene ciertos niveles de intensidad, pero está ahí, presente en nuestras vidas, más o menos cercana o lejana. Si no fuera por las leyes, esto sería una jungla de asfalto, pero jungla al fin y al cabo. Si no fuera por las fuerzas de seguridad y los jueces que fijan normas y castigan a quienes las infringen, esto sería mucho peor de lo que en realidad es, dada la situación de violencia que, actualmente, se vive en España. Los depredadores siguen ahí, al acecho, y me da igual que se llamen Bretón, Abuin o Quezada. Cuando esto escribo el jurado popular sigue deliberando, dos hombres y siete mujeres que tienen que llegar a la conclusión de si Ana Julia es culpable o no del asesinato de Gabriel. Que Dios les ilumine y la prisión permanente revisable sea el castigo a la maldad de esta mujer.