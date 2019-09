Hay que huir de las cosas que aburren

Hay dos grupos de cosas que aburren soberanamente, uno de ellos lo forman los programa sobre el "tiempo" que pasan en televisión y otro las declaraciones de los independentistas catalanes. Y aburren, porque tanto en un caso como en el otro se dicen cosas de menor interés.

Porque, vamos a ver, a quien diantres le interesa conocer si va a llover en Bollullos del Condado, o si las olas del atlántico están en orden para salir a navegar. Porque si viven en Zamora, pongamos por caso, con saber si mañana hay que sacar a la calle abrigo o chubasquero es suficiente. Pero los diseñadores de la parrilla de las teles se empeñan en que sepamos la temperatura máxima de Alpedrete o la mínima de Sant Feliú de Guíxols, y así, de esa forma tan sencilla, llenan veinte o treinta minutos de programación, como si tal cosa. Para más inri, una voz, ya pueda ser masculina o femenina, no para de hablar un solo instante con machacón sonsonete recordando a los "charlatanes" que, hace décadas, vendían sus productos en la calle, y que no se sabía muy bien en virtud de qué, conseguían convencer a sus clientes. Lo que sí se sabía era que gozaban de la virtud de poder hablar sin detenerse a respirar; algo similar a lo que también hacían los vendedores de boletos en las tómbolas, que lo mismo te endiñaban una piruleta de tamaño gigante que una muñeca "chochona", sin que se les cortara la respiración. Con tal de conseguir su objetivo, los charlatanes eran capaces de cualquier cosa, porque lo cierto era que, al final, no se sabía bien si por sus cualidades comerciales o por las ganas que tenía la gente que los escuchaba de quitártelos de encima, el que más y el que menos acababa comprándoles una pluma estilográfica o unas cuchillas de afeitar, según los casos.

Pero ya no estamos en la época de perder el tiempo en mitad de la calle, oyendo soflamas o peroratas, ni tampoco el momento de comprar plumas estilográficas, ya que casi nadie las usa, ni tampoco cuchillas de afeitar de las que no se oxidaban, y menos aún de escuchar cosas que ni interesan ni sirven para nada, de ahí que cuando salen los "braseros" de turno en la tele (Braseros de brasa), mucha gente cambia de canal inmediatamente, o en su defecto apaga el televisor.

Algo parecido ocurre con los Torra, Mas, Puigdemont y demás compañeros "mártires", que con esa "alegría" que les caracteriza se empeñan en repetir siempre lo mismo, de manera tan aburrida y machacona que los hace inaguantables. De manera que en cuanto se detecta su presencia la gente hace lo que sea para apartarlos de su vista, bien pasando rápidamente la hoja del periódico, o cogiendo compulsivamente el mando de la tele y apretando el primer botón que encuentre a mano.

Y no es que no interese a la gente estar al tanto de las inundaciones u otros desastres debidos a la climatología, porque esas cosas ya las ven en la sección de las noticias, ni tampoco que no interese conocer cómo va la "cosa" catalana, pero es que, después de un día movido o de una noche sandunguera no apetece volver a ver el mismo capítulo de la misma novela.

Claro, que hay veces, que a pesar de las precauciones que se toman, no puede evitase llegar a ver como Torra pide perdón a sus seguidores por no haber gestionado bien la cosa del "procés" y que Mas vuelva a lo mismo de hace unos cuantos años - antes que llegaran a procesarlo - pidiendo a no sé quién la presencia de no sé quiénes, para que vigilen y observen lo que le digan, si es que llega a decirle algo el Gobierno, en esa hipotética reunión a celebrar no se sabe cuándo.

Según una encuesta, publicada hace años, las cosas que más aburrían a los españoles eran: ver una etapa de la vuelta ciclista, hacer cola en un banco, escuchar los discursos de los políticos y oír el mensaje de Navidad del Rey. Claro que por entonces ni los "procesales" del "procés" ni los "braseros" del "tiempo" estaban tan pesaditos como ahora. Cierto es que entonces sí que estaban presentes los saltos de trampolín, en la nieve, que ponen el uno de enero en la televisión pública todos los años, que también aburren soberanamente, y que tampoco figuraban en la lista. En cualquier caso, aunque todos ellos sean una plastez, algunos permiten dar una cabezada y, a veces, incluso disfrutar de una siesta en el sofá, que ayuda a contrarrestar tan nocivos efectos.

Pues eso, que hay que huir de las cosas que aburren, aunque para ello, haya que prescindir de los ingenios y artilugios que solemos manejar cotidianamente, aprovechando el tiempo de manera selectiva, porque existen muchas cosas que merecen la pena ser conocidas, aunque a los poderes facticos no les interese que se sepa de su existencia, porque cuanto más cernícalos seamos mejor para el sistema.