Adolescentes e incompetentes: nuevas elecciones

Eso es lo que son nuestros líderes políticos más conocidos: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera. Así los definía un comentarista político del cual no recuerdo su nombre. No tienen nada de hombres de Estado, solo tienen mucha juventud, demasiada testosterona, un montón de orgullo y un ego desproporcionado además de falta de nivel por muchas carreras universitarias, másteres y otras mandangas. Ellos están por encima del país y sus múltiples problemas no va con ellos. El problema viene de largo y ya llevamos cuatro años en este penoso estado. Todos tienen frases simples y repetidas para justificar lo injustificable.

Aquí estamos los millones de españoles que cumplimos con nuestra obligación de votar y en el otro lado están sus señorías, con sus cálculos electorales y su labia para justificar sus ideologías, tan puras y perfectas que no dejan sitio a nuestros verdaderos problemas. Parece que están en otro mundo, pero donde están realmente es con sus intereses y nada más. Todos los comentaristas políticos serios y no alineados los están acusando de irresponsables, pero siguen en su mismo sitio. Parece que las críticas no van con ellos.

Tenemos paralizado al país con un montón de necesidades que cubrir por la falta de actualizar los presupuestos del Estado que afectan a la gente de la calle a la que tanto dicen defender. Están pendientes de renovarse no sé cuántas instituciones del Estado, con un panorama económico cada vez más inquietante, con un problema territorial amenazante y en un contexto internacional en tensión. Pero ellos siguen en sus torres de marfil como si nada.

Ahora empecerá otra asfixiante campaña de acusaciones simplistas y manipuladas entre partidos después de cinco meses de agonía negociadora que no ha servido para nada. Posteriormente otra campaña eterna de lo mismo. Salvo que los militantes se mojen y reflexionen sobre los errores de sus partidos y en los casos necesarios pongan en aprieto a sus majestuosos y prepotentes lideres nada tendremos que hacer.

El ciudadano de a pie no tiene porqué saber los entresijos internos de los contactos y negociaciones llevadas a cabo. Solo busca soluciones a sus problemas. Todos nos pueden embarullar con sus alegaciones. El ciudadano debe de buscar análisis propios apoyados en realidades sencillas pero evidentes como las siguientes.

1.- El PSOE ganó con claridad todas las elecciones durante el año 2019. Eso debería ser reconocido y respetado por todos los partidos. El desprecio que ha recibido no es democrático. Con ello no libro de culpa al actual presidente en funciones que creo no ha sabido negociar esta situación ni ha demostrado alto nivel político.

2.- El PP se ha encontrado con la posibilidad de otras nuevas elecciones y de tratar de mejorar sus pésimos resultados además de no contar con apenas representación en Cataluña ni en el País Vasco, un lastre fundamental para gobernar este país. Han actuado sin ninguna lealtad política ni patriotismo del que tanto presumen.

3.- Lo de Ciudadanos ha sido un completo despropósito, con un líder desnortado e histriónico que ha modificado las premisas fundacionales de su partido y ha caído en manos de una derecha corrupta y de una ultraderecha del pasado solo para tocar poder y sueldos. Están a la deriva y lo pagaran en las urnas.

4.- Unidas Podemos durante cuatro veces en los últimos años ha frustrado una alianza de la izquierda. El Sr. Iglesias ha demostrado ser un soberbio y maximalista. Tendrá muchos estudios universitarios, pero de política no parece tener mucho conocimiento real. Le acompaña el Sr. Garzón que está para el figureo y solo aparece en las fotos. Vaya daño que ha hecho a IU y sus votantes.

Este es el panorama real y claro ante unas nuevas elecciones con su tortuosa campaña que nos desquiciará si intentamos seguirla. En su día propuse que debería actuar la sociedad civil convocando una manifestación nacional contra estos políticos que nos gobiernan y que si no se hace nada seguirán en las mismas. Ya sé que no soy nadie para hacer esta propuesta si no viene de organizaciones nacionales. Lo dejo abierto por si alguien quiere recoger la propuesta. O hacemos algo o nos lo hacen de nuevo.