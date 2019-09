Ignoro si es un castigo, un privilegio o un honor. Lo cierto es que está más cerca el día, concretamente este jueves, en que las puertas de la cárcel de mujeres de Brieva se abran para Iñaki Urdangarin. Serán dos días a la semana, martes y jueves. Y no para ir de bureo. Será para llevar a cabo un programa de atención especializada fuera del Centro Penitenciario de Ávila donde actualmente cumple condena. Todo entra dentro de la más absoluta normalidad judicial. No hay privilegios que valgan por tratarse del marido de la Infanta Cristina. Ni mucho menos.

Ocurre que la terrible soledad a la que se ha visto abocado no ha sido buena ni para su salud mental ni para su salud física. En Urdangarin se ha producido una "desocialización y deshumanización" que, según el juez de Marcos Madruga, hay que combatir para tratar de fomentar la 'autoestima' del preso que debe estar por los suelos. Cabe esperar que no la fomenten tanto como para que vuelva a las andadas, creyéndose el rey del mambo y la pifie de nuevo. En realidad, la medida sirve para evitar el aislamiento al que se ha visto sometido y el efecto nocivo que genera sobre el aislado.

El penal de mujeres de Brieva fue el 'serrallo' de Luis Roldán como ahora lo es de Iñaki Urdangarín. Sólo que el contacto con las presas no ha existido. Ese aislamiento ha tenido que ser duro de narices, de ahí la importancia del voluntariado que realizará el ex duque de Palma en el ámbito de la discapacidad más profunda. Concretamente en la fundación Hogar Don Orione de Pozuelo. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro especializada en ofrecer servicio residencial integral a 114 adultos con distintas discapacidades: intelectual, física y sensorial. Gentes que necesitan ayuda 24 horas al día para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. Por abundar en los datos, el 30% están en sillas de ruedas o presentan problemas severos de movilidad, el 45% no tienen comunicación verbal y el 50% presenta deterioro cognitivo y físico prematuro por envejecimiento.

Las ocho horas que Urdangarín deberá permanecer en el centro no van a constituir un camino de rosas, muy por el contrario. Este Hogar, fue fundado en 1967, por lo tanto de amplia y probada trayectoria, por religiosos de la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia. La familia Urdangarín es muy religiosa, de ahí también el destino de su voluntariado que puede marcarle tanto o más que el año y pico pasado en la cárcel y en la más absoluta soledad.

Precisamente hoy jueves, día 19, a las ocho en punto de la mañana, Iñaki Urdangarín abandonará el centro penitenciario de Ávila, por primera vez desde junio de 2018, para cumplir las ocho horas establecidas de voluntariado, desarrollando un trabajo que consiste en favorecer oportunidades adecuadas a cada persona a través de actividades de la vida diaria. Se verá inmerso en terapias y talleres que ayudan a los allí asilados a desarrollar su potencial en todos los aspectos, espiritual, afectivo, físico y psíquico. La empresa no va a ser fácil. Cierto que Urdangarín no estará solo, este Hogar cuenta con alrededor de 100 profesionales ampliamente cualificados.

Eso es lo que le toca ahora al yerno del rey Juan Carlos. Aquellos años de vino y de rosas, descontrolados, plagados de delitos de corrupción dentro del caso Nóos, han dado paso a este camino pedregoso. Quienes la hacen, tienen que pagarla, sean quienes sean, provengan de donde provengan y se llamen como se llamen Una nueva experiencia se abre ante Urdangarín. Serán ocho horas, dos días a la semana.