Vienen y van de acá para allá vendiendo el producto del impulso a la protección social, fotografiándose con paisanos y políticos del lugar y ante la realidad, que es tozuda, lo único que en verdad hacen es retratarse. Con respecto a la atención a la dependencia que, en realidad, debe empezar a llamarse desatención a la dependencia, la única realidad que manda es la que nos recuerda que la caída de los recursos es una de las causas que asfixia esa desatención que padecen más de 250.000 personas dependientes que no reciben prestación alguna como tampoco reciben servicio alguno del sistema de atención. Como los dependientes importan un bledo a las clases dirigentes, este problema, que hay que considerar grave, no parece constar en la agenda política. Ni en la de los de allí, ni en la de los de aquí, por mucho que vengan a contarnos milongas sentimentales.

Pues claro que hay que cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia mediante pacto, alejándonos de las constantes y oportunistas ofertas electorales que son pan mojado. Que no nos vengan con el ya manido cuento de la falta de recursos que, siendo verdad, no cuela ya porque, igual que sacan dinero de no se sabe dónde para el incremento de sus sueldos y para mil y una cosas que no redundan en beneficio de los ciudadanos, bien pueden hacer lo propio para pagar lo que deben. No es posible que se solicite una prestación económica, y hablo de nuestra comunidad, en Marzo y en septiembre todavía no se haya percibido nada. La burocracia los entoña. Y da igual que sean estos o aquellos, ninguno tiene lo que hay que tener para resolver de inmediato y acabar con este y tantos problemas como ellos, nuestros gobernantes, y sólo ellos, permiten agrandar hasta convertirlo en un agujero insondable.

Doce años de desarrollo de la Ley de Dependencia, se dice pronto y bien, y como si no existiera. El recorte acumulado se ha situado muy por encima de los cinco mil millones de euros. Pero, ¿qué hacen con el dinero? ¿Lo queman? No. Se lo gastan en ellos y en fruslerías. No existe la necesaria conciencia política sobre las necesidades económicas que el cumplimiento de esta Ley requiere. Van a lo que vende. Violencia machista, feminismo, orgullo gay, eutanasia, memoria histórica, Valle de los Caídos, y cosas así por el estilo. A los dependientes, que les den. Estos no salen en manifestaciones, es más no se manifiestan ni verbalmente, no amenazan, no dan titulares y así les va. Las autoridades vienen, dan algún titular mostrando su preocupación y se vuelven con las mismas, sin voluntad de hacer lo que dicen.

El día que se escarbe un poco nos vamos a enterar de cosas y de cositas que nos van a dejar flipando en colorines. A qué esperan para mover ficha. A qué esperan para cumplir lo que sistemáticamente han venido prometiendo. A qué esperan para ser más humanos y menos políticos. Sólo si alguno de los miembros de la camarilla política se ve afectado por el problema, se toma un poco más de interés que acaba revirtiendo en sí mismo. Desgraciadamente, eso es así. No veo yo que cuando van y vienen se reúnan con los verdaderamente afectados, comprueben in situ el problema de cada familia, de cada dependiente, realizando visitas que no entraran nunca en sus agendas. Y, encima, se dejan fotografiar con una sonrisa hipócrita y tonta de oreja a oreja, como si con eso paliaran el problema. Como no va con ellos, como constatan que no les afecta, pues ¡hala!, a seguir yendo y viniendo para seguir contándonos una mentira detrás de otra. Y mientras, la desatención a la dependencia gana terreno.