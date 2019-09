A la pregunta muy extendida entre cargos y votantes del Partido Popular que de qué va Cayetana Alvarez de Toledo, fichaje estrella de Pablo Casado, la respuesta casi unánime es: "Va sobrada". Tan sobrada que cuando abre su docta boquita no sabe si mata o espanta. Ella, que se medía todos los domingos con el genial Luis María Ansón en un periódico de tirada nacional. Ella que está por encima del bien y del mal. Que mira a propios y extraños desde la atalaya de su superioridad moral, académica, ética, estética, humana e incluso divina. Ella es la que ha generado un tsunami descomunal en el Partido Popular vasco. Quien la definió más que bien, como si la hubiera parido, en un artículo aparecido en este mismo diario, fue el querido Amador Pérez Viñuela, hombre curtido en mil batallas quien a su sabiduría natural añade la experiencia que dan los años y buen conocimiento de la política local pero también de la nacional.

Hay que tener coraje y gallardía para decirle a Cayetana a la cara lo que se piensa de ella. Lamentablemente, nadie en su partido, salvo algunos de los ilustres y aguerridos componentes del PP vasco, osa alzar la voz, salvo en 'petit comité', no le vayan a quitar el escaño o el cargo que tanto le costó conseguir. Pues nada, que como los populares y también los socialistas del País Vasco, no las pasaron canutas entonces, en los años del plomo, y ahora en los tiempos de la aparente normalidad democrática de los asesinos, a esta señora tan estirada no se le ocurrió otra cosa que llamarles "tibios". Escribir contra ETA y todo lo que sigue representado a día de hoy, es fácil. Dar la cara, allí, en su feudo, en el País Vasco, es otra cosa hermosa. Y digo lo de hermosa porque Cayetana es como una náyade emergiendo de ese río de bancadas del Congreso que no va a dar a la mar. Puede que, a lo mejor, en realidad sea una valquiria como Freyja, al servicio de Odín Casado. Como todas ellas, rubia, esbelta, ojos azueles, aguerrida.

Tengo para mí que Cayetana, tan poderosa y empoderada ella, le va a dar más de un disgustillo a Pablo. En el PP vasco no le tienen mucha simpatía que digamos. Mira que denunciar en las horas previas al cónclave interno del partido la "tibieza" del PP vasco ante el nacionalismo y el "fracaso" del proyecto de la maltrecha organización del PP en Euskadi. No me extraña la respuesta de Borja Sémper a Cayetana: "Mientras algunas caminaban sobre mullidas alfombras, otros nos jugábamos la vida". Esa es la cruel realidad. Esa es la realidad que no ha valorado, que no ha tenido en cuenta esta señora que va sobrada en todo y a la que un bañito de humildad no le vendría nada mal.

Los españoles estamos hartos de sobrados y sobradas, de estirados y estiradas, de chulos y chulas, de sabelotodo, de endiosados, de soberbios, de vanidosos. Todo ello y más encarna esta señora que lo mismo quiere convertirse en "la portavoz de hierro". Ese no es el camino. Echar en cara a los compañeros ciertas cuestiones le va a generar más de un problemilla y más de un disgustillo. Y no ha rectificado, y no ha pedido disculpas, que es menos que perdón. Ciertos durísimos e inoportunos análisis que los deje para ella misma, que no incomode a quienes todos los días dan la cara frente a los que nos les pueden ver ni en pintura. Porque al PP, ni en el País Vasco ni en Cataluña le tienen mucho aprecio que digamos. Y eso no es problema de los de allí, que también, si no de los de las alfombras mullidas que ven discurrir la vida desde confortables despachos.

Recuperar el terreno electoral perdido ante el nacionalismo moderado no pasa por los reproches internos, ni por ciertos juicios. El respaldo del votante hay que ganárselo día a día, in situ y con humildad, nunca yendo sobrada como va Cayetana. Perdón, doña Cayetana Álvarez de Toledo.