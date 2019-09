Información y ética

Con gran satisfacción por mi parte, este diario ha publicado una carta que titulamos "Profesionales." Hoy con gran disgusto volvemos sobre el mismo tema ante las informaciones vertidas por la muerte de Blanca Fernández Ochoa.

Desconozco si parten del juez o del forense, si así fuera no será delito, pero es una praxis nefasta. Si son los informadores, están demostrando que su ética profesional deja mucho que desear. Qué aporta a la noticia que la desdichada mujer estuviera en tratamiento psiquiátrico, que en su sangre aparecieran niveles elevados de los fármacos para tratar su enfermedad. No es suficiente conocer que pereció en un fatídico accidente cuando disfrutaba de su tiempo libre. No pudiera ser que un infarto, un desvanecimiento, una hipoglucemia (tan frecuente en los deportistas) provocara su caída. Por qué no preservar su honor, al que todos tenemos derecho, suavizar la triste noticia, evitar el bochorno a su ya dolida familia. Cuando no hay profesión, acabamos ejerciendo de hienas que hozan en la carroña.