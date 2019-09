Carencia de profesionalidad y compromiso

Se supone que estamos en este "valle de lágrimas" para hacerlo cada vez menos y que sea una "Arcadia", para disfrute propio y ajeno, haciendo una vida cada día más llevadera, más grata, más amable, con mejor convivencia, con óptima comunicación con los demás; pues, parece ser, según dicen los "expertos, científicos, y que gente sabia", que el "hombre es un ser social por naturaleza", Aristóteles "dixit" en su obra "Política"; todo lo cual debiera de demostrarse microsegundo a microsegundo en cualesquiera de las actividades que los homínidos realicen, bien por obligación como son las profesionales, o por "devoción" porque las asumen voluntariamente, muchas veces por vanidad, "pa fardar".

Consecuentemente, y si no se quiere que a las gentes, y más si cabe en el ámbito laboral, del ejercicio de sus profesiones; donde, por cierto, algunos autónomos, liberales; que suelen "pasar de pagar impuestos", recuerden aquello de "con IVA o sin IVA", de falsear la mínima contabilidad, si es que la llevan; y subgrupo A1 de las Administraciones Públicas, especialmente los designados por libre "arbitrariedad", etc., y que suelen tienen "soldadas de miles de euros", al decir de los siempre recordados "tataras"; se les tache de "chapuzas", de "incumplidores", de "irresponsables", de "vagos", de "mentirosos", de "falta de respeto, consideración" como de "trato incorrecto", cuando no "grosero", como de "incompetentes", de "antipáticos", de "no hacer el mínimo caso de las quejas y sugerencias de los clientes" , de "dificultar las comunicaciones con ellos", "de no ponerse al teléfono", "de estar siempre reunidos", "de no cumplir la palabra dada o el compromiso adquirido", etc., etc., etc; con lo que supone de incumplimiento de sus obligaciones, de insatisfacción de las demandas y necesidades de los destinatarios de sus actividades, de delincuencia social, pues se ".. transgrede el funcionamiento de un sistema social dado y que representa para él dañosidad de mayor o menor nivel.." , de ingratitud en muchos casos, de "no merecerse lo que cobran"...y para que seguir contando.

Lo que sí sorprende de quienes tienen tales tipos de comportamiento; algunos tan trajeados, encorbatados, o con el ultimo "modelito" de foulard, bolsos y demás complementos, y tan ensimismados y creídos de sí mismos, con cierta "altanería", casi mirando a los demás "por encima del hombro"; creyéndose, muy erróneamente, los "reyes del mambo"; que son también clientes de otros, y debieran observar cómo les tratan, para "aplicarse" el cuento en sus debidos cumplimientos profesionales con sus "sufridos clientes"; éstos, por cierto, unos "pesaos" que van a entorpecerles en sus "divertidas y amenas charlas, cotilleos, chistes y demás", con sus "compis", especialmente con las que le resultan "fermosas", y, de paso, a ver si....

Un ejemplo de todo ello, suele darse en algunos que se dedican a la gestión de inmuebles que, por exceso de ambición, tienen más clientelas de la que pueden atender con un mínimo de de desprecio a quiénes le pagan, por dejar en manos de sus empleados lo que son sus estrictas obligaciones legalmente adquiridas, incumplen la normativa aparecida en el BOE, deliberadamente o por ignorancia supina, y que tienen un comportamiento indigno tanto profesional como laboral, con su clientela. Algo parecido sucede con alguna entidad crediticia que no "hay manera" de que "cojan el teléfono", haciéndoles perder el tiempo y la paciencia a la clientela que "cotiza"; es decir, que paga; por más que se les ha dicho a sus empleadas y directivos. Ni caso.

Y, luego, cuando el cliente evidencia en las redes sociales, o denuncia en el Colegio Profesional, o en las Oficinas de "Desatención" al cliente tales irregularidades, tales indignos comportamientos, les "parece mal" a los protagonistas de tales hechos lamentables, después de haberles advertido repetidamente, y requerido, el más elemental cumplimiento de sus obligaciones.

Y, lamentablemente, "no cambiaremos"....y de "quién te fías", donde encuentras un "profesional" que merezca tal denominación, "alguien" con un mínimo de conocimientos, dignidad y respeto a los demás, etc., como una persona en cualquier ámbito de la vida; pues en "casi nadie", y siendo muy generoso y muy comprensivo, si no diríamos que en ....