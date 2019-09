La vuelta al cole en septiembre representa para la inmensa mayoría de las familias de este país el verdadero inicio del año nuevo. La incorporación por primera vez o, en otros casos, el regreso de nuevo a los colegios, institutos, universidades, etc., tras el paréntesis veraniego representa un antes y un después en la vida de todas las personas que están implicadas, de una u otra manera, en la formación de los chavales, indistintamente de la edad que tengan. Para los padres supone en muchos casos un rompecabezas y, al mismo tiempo, un desahogo. Si, por un lado, el coste económico del inicio escolar es espectacular para muchos hogares, aunque muy especialmente para los más humildes, no podemos olvidar tampoco que la vuelta de los hijos e hijas a las aulas supone también un alivio emocional. Conozco a muchos progenitores que están deseando que estas fechas lleguen cuanto antes. Pasar tantas horas con la prole desquicia a muchos padres y, en ocasiones, a muchos chavales, que por fin lograsen liberarse de la sombra paterna.

Para los profesores de cualquier nivel de enseñanza el inicio de un nuevo curso académico supone también un momento crucial tanto en la rutina laboral como en el impacto que todo ello conlleva a nivel personal y familiar. Sabemos que casi todo se planifica en los hogares con docentes en función de este momento y de la progresiva llegada de los tiempos muertos, llamados también vacaciones, puentes o acueductos. ¿Y qué decir de otros sectores o colectivos sociales, como el de los funcionarios públicos, que viven de la gestión y planificación educativa, o del gremio de los libreros, cuyos ingresos económicos en esta época representan un altísimo porcentaje del total de beneficios del año? Por no hablar de otros negocios paralelos cuyo sustento depende en gran parte de la puesta en marcha de la locomotora educativa: academias, empresas de autobuses, de limpieza, de catering, etc. En fin, un gran conglomerado de personas, colectivos, instituciones y empresas que dice mucho de la estructura social, económica y política de un país.

Lo importante, sin embargo, sería aprovechar el inicio del nuevo curso académico para volver a reflexionar y pensar sobre la educación: las debilidades y las posibilidades de mejora, los retos pendientes, su función en la sociedad del siglo XXI, etc. Pero que lo hiciéramos entre todas y todos, indistintamente de que en los hogares haya chavales en cualquier etapa educativa. Porque la educación o, si hacemos un uso más restringido de la cuestión, la enseñanza es un asunto que nos debería interesar a todos los ciudadanos. Sabemos que es una de las herramientas más importantes que tenemos a nuestro alcance para adquirir conocimientos, abrirnos a otras culturas y formas de vida, aunque sobre todo representa una posibilidad para ser mejores personas y mejores ciudadanos. Por tanto, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que la educación o la enseñanza no van con ellos? Reflexionen y no se queden únicamente con las fotos de los chavales entrando en el colegio o caminando por la acera hacia el instituto o la Universidad.