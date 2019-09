El PSOE, la investidura y el anillo "pa cuando"

Una vez que desde Unidas Podemos se ha deslizado la idea de votar la investidura de Pedro Sánchez y pasar a la oposición (si no hay Gobierno de coalición o acuerdo mejor), en el PSOE se han puesto a temblar.

Y el canguelo que les ha entrado es tan monumental que ya han dicho que aunque sumaran los votos para la investidura, si UP no se compromete a defenderles durante toda la legislatura, su líder don Pedro Sánchez no aceptaría la propuesta del rey para formar Gobierno.

Esta conducta es tan demencial que el pueblo no la entendería y en unas nuevas elecciones, que se deberían indubitablemente a su culpa, el PSOE podría morder el polvo.

Repetimos la jugada para que no se le pase a ustedes ningún detalle.

1º.- Va ERC y le dice al PSOE que le votarán gratis (es decir que les dará el voto a cambio de nada). Y Pedro Sánchez acepta encantado, y los pone como ejemplo.

2º.- Va el PNV y le dice al PSOE que le votarán gratis (es decir que les dará el voto a cambio de nada). Y Pedro Sánchez acepta encantado, y los pone como ejemplo.

3º.- Va el Partido Regionalista de Cantabria y le dice al PSOE que le votarán gratis (es decir que les dará el voto a cambio de nada). Y Pedro Sánchez acepta encantado.

4º.- Pero va UP y le dice al PSOE que le votarán gratis, y Pedro Sánchez pone el grito en el cielo, anunciando que los votos de UP no los quiere gratis, que los quiere comprados (es decir con un compromiso de Gobierno y apoyo incondicional de UP a ese Gobierno ).

Y con todo el descaro del mundo dicen que con los votos gratis de UP y paso de este grupo a la oposición, la gobernabilidad sería muy inestable.

Por otro lado, no quieren un Gobierno de coalición (PSOE+UP) conforme a lo que ellos mismo ofrecieron en julio. Es decir no quieren el voto gratis a la investidura de su líder pero no quieren pagar mucho por él. O sea, lo quieren semigratis.

Pero lo cierto es que han caído en la cuenta de que si reciben todos los votos gratis no solo van a gobernar solos si no que van a estar solos, y acaban de comprender que necesitan un socio con el que se fíen o no, han de combatir contra las embestidas de la derecha si aplican medidas a favor del pueblo.

Pues bien, esta situación tan favorable para UP debe ser conocida ya por todo el mundo por si hay elecciones. No tiene sentido que UP denuncie que el PSOE está en clave electoral y Unidas no.

Por lo tanto, cuanto antes, y al margen de las negociaciones que puedan darse, UP debe anunciar a los cuatro vientos (con todos su líderes) que va a votar la investidura de Pedro Sánchez haya acuerdo o no.

Así habrá muchos días (cuantos más mejor) para que todo español vea cual es la absurda postura del PSOE de no querer votos gratis de UP pero sí que sean casi regalados.

Desde ese anuncio el reloj empezará a contar contra el PSOE. Recuerdan el tic tac tic tac...

Y por fuerza acabará viendo que si quiere una relación con un compromiso, ¿"el anillo, pa cuando ?".

Ningún rey tuvo un ejército a su servicio sin pagarles. Y encima UP no pide dinero, pide responsabilidades de Gobierno. ¿Fácil, no?