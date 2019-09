Nosotros a lo nuestro: a discutir sobre pitos y flautas

Mientras la economía mundial se va cargando de negros nubarrones, y los datos macroeconómicos nacionales no ayudan a fomentar el optimismo, la clase política se entretiene en inventar eslóganes cinematográficos como el de "España Suma", porque eso no supone ningún esfuerzo y, además, si no llega a funcionar pues se cambia por otro y asunto concluido. Claro que hay quienes no llegan ni a eso, porque se quedan en el ambigú pidiendo una ración de cargos ministeriales antes de entrar a ver la película. Y otros, formando parte de un gobierno en funciones, actúan como si fuera un gobierno en defunciones, porque lo ven todo negro y difícil, y no son capaces de ofrecer alternativas que faciliten la formación de un gobierno potente que pueda estar en disposición de plantar cara a lo que se nos viene encima. Por si fuera poco, tampoco falta quien se niega a dialogar con el gobierno en funciones, porque su exagerado ego llega a impe-dírselo, aunque no se pueda asegurar que no llegue a cambiar de opinión, de la misma manera que lo hizo cuando, en aquellos días de vino y rosas en los que juraba y perjuraba que no se juntaba con la derecha de la derecha, porque eran unos retrógrados, terminó yendo del brazo con ella a las sesiones de cine de programa doble, aunque eso sí, a las últimas filas, para que nadie llegara a verlos amartelados.

Lo cierto es que mientras en nuestro país nos entretenemos hablando de si son pitos o si son flautas, países como China se mueven en el mercado africano, anunciando que van a invertir otros sesenta mil millones de euros y, otros, como Japón, anuncian el desembarco de la Toyota, con inversiones de cerca de siete mil millones, e Italia no se queda corta. Pero, mientras eso sucede, aquí parece que nuestro principal problema se centra en repartir los sillones, en disponer de los mejores eslóganes, y en otras nimiedades que solo interesan a los profesionales de la política: esos señores y señoras, que ocupan cargos, carguitos o cargazos, que no parecen mirar con lupa los últimos datos publicados por el INE. Porque si los consultaran, verían cómo la variación interanual del PIB ha bajado de 2,6 a 2,3, y la demanda nacional del 2,9 al 1,9 y las ex-portaciones del 2,3 al 0,9. Y esos datos algo significan, algo que puede ser como una brasa que antes fue fuego, y que, en cualquier momento, puede volver a soltar llamas. Eso, unido a la incertidumbre que asola al sector del automóvil, por mor del "tema Diesel", donde la matriculación de automóviles ha pasado del 7 al -6,5, o sea, ha bajado 13,5, no son síntomas de buenos presagios.

Fuera de nuestras fronteras, el Brexit salvaje con el que nos amenaza ese señor rubio con flequillo en la frente, llega a acojonar a cualquiera, de la misma manera que asusta también ese otro señor rubio con el flequillo hacia arriba que nos hace ver que tendremos que pagarle, entre todos, sus peloteras con los chinos, por aquello de jugar a subirles las tasas aduaneras, para dejar claro quien la tiene más gorda.

Pero aquí, en España, parece que no pasa nada, y que tampoco va a pasar nada en un futuro próximo, o lo que es peor, que hacen como que no va a pasar nada, ya que de estas cosas no se oye hablar a ningún político. Claro que ellos juegan con ventaja, porque siempre tendrán asegurado su salario, al menos durante los cuatro años que dure la siguiente legislatura, si es que alguna vez llega a ponerse en marcha.

Resulta patético observar tal displicencia, y pone de los nervios observar como no se afrontan, por orden de importancia, los problemas que nos están acechando, de-jando para otra ocasión las cuitas del tres al cuatro que tanto les preocupan: cuitas que no pasan de ser cuarto y mitad de pitos y otro tanto de flautas, lejos de lo que cualquie-ra puede entender como un buen concierto. Para más inri, en estos días se han publicado los últimos datos sobre el paro, y las cifras han empeorado, de manera que si no se hacen los movimientos necesarios el empleo podrá caer a la vez a la par que las hojas del otoño.