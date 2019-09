Se considera como forma de democracia directa la consulta que una agrupación política hace a sus bases antes de tomar una decisión. Por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas (10 millones de votos) negocia un pacto de gobierno con el Partido Democrático pero no lo cierra hasta no consultar por internet a lo que llama sus "bases" (100.000 inscritos, que ni siquiera cotizan). No se sabe cuántos han votado, pero pensemos en la mitad, o sea 50.000, de los que ha dicho sí un 80%, o sea ¿40.000? Esto quiere decir que la decisión habría quedado avalada por un 0,4% de los votantes, pero se llama a esto democracia directa. Imaginemos ahora que el número de inscritos desciende a 10.000, vota sólo un 10% y en sentido favorable el 50,1%, o sea 501 de 10 millones. De acuerdo con la teoría seguiría siendo democracia directa. Caramba, alguien debería retirar de una vez esta broma del mercado.