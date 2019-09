En materia sanitaria la brecha autonómica es importante. La sanidad pública española fue una de las más perjudicadas desde los importantes recortes llevados a cabo a causa de la crisis económica de hace unos años, hasta el punto de que no se ha recuperado. Los pacientes lo notamos, por mucho que se empeñen en lo contrario. Y eso que en los últimos presupuestos, el gasto presupuestario se ha incrementado. Todo hay que decirlo sin tapujos el aumento va directamente al gasto farmacéutico financiado por la Seguridad Social. Eso a pesar del copago tan controvertido.

Los servicios sanitarios de las distintas Comunidades Autónomas nada tienen que ver entre sí. Me explico. Aragón, Asturias, Navarra y el País Vasco son las comunidades autónomas que mejores servicios sanitarios tienen. Andalucía, Canarias, Cataluña y Murcia son las que ofrecen peores prestaciones. Así lo revela un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Estimo que tenemos una magnífica Sanidad Pública que, a veces, no está todo lo bien gestionada que se requiere. Si por desgracias toca en suerte un mal consejero, como lo fue hasta hace pocas fechas, el popular Sáez Aguado, y, para más inri, su equipo es parecido, los grandes paganos somos los clientes de servicio tan necesario, a veces tan criticado y no obstante tan bien valorado por la mayoría.

La diferencia existente entre las distintas autonomías da que pensar por ser excesiva, por coexistir alejadas de la cohesión y equidad por las que deberían regirse los distintos territorios. Cómo es posible que haya una distancia de 46 puntos entre Navarra, la primera comunidad autónoma que mejores servicios sanitarios tiene y la última, Canarias, sobre un baremo en el que la puntuación máxima posible es de 126 y la mínima 31. Esa disparidad habla de la clara brecha autonómica existente.

Lo que tiene que hacer Castilla y León, ahora con el señor Fernández Mañueco, es no dormirse en los laureles y acabar con todos los problemas que denuncian sanitarios y pacientes y porque, según el informe que me sirve de base, Castilla y León encabeza las comunidades con servicios sanitarios regulares, seguida de Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. Peor lo tienen Baleares, Galicia, Cantabria, Madrid y la Comunidad Valenciana cuyos servicios han obtenido una calificación de deficiente.

Las brechas están a la orden del día en España. A las salariales, entre hombres y mujeres, hay que añadir las sanitarias, amén de otras muchas, que evidencian la falta de soluciones para los problemas que se arrastran como pesadas losas. Ahí están esas intolerables esperas que se producen no solo en las consultas especializadas y las operaciones, también en la atención primaria que en algunas comunidades deja mucho que desear con demoras de seis días de media.

No creo que la solución pase por las privatizaciones de la Sanidad Pública las diferentes comunidades. En algunas autonomías como Madrid la privatización del Partido Popular deja a la Sanidad madrileña poco menos que en la UVI y con respiración asistida. Todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad en la que vivamos, tenemos derecho a la salud, aunque haya gobernantes que todavía no han caído en la cuenta y nos señalen deberes pero nunca derechos. Como si los derechos estuvieran reservados sólo y exclusivamente a ellos.

Cuando la autoridad pertinente de cada comunidad autónoma, gestione mejor las camas, las pruebas médicas, el número de profesionales sanitarios, el gasto farmacéutico o las listas de espera y tengan en cuenta la valoración de los ciudadanos, la cohesión y la equidad serán una realidad.