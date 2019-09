Ustedes tienen un problema, se llama uno por ciento

¿Recuerdan la expresión de Maragall dirigida a Convergencia y Unió, "ustedes tienen un problema, se llama 3%"?. Pues el juez de la pieza separada de la Púnica parece haberse inspirado en la trama Puyol-Prenafeta y compis de fiesta y pide que le informen a dónde iba a parar el 1% de las obras de 34 hospitales y 16 carreteras en la Comunidad de Madrid realizadas en los tiempos de las "Vacas locas". La única diferencia es la cuantía en lo demás se parece como una gota de agua a otra.

El presidente del Partido Popular dice que lo de la trama Púnica con una lista de 60 imputados que es una cosa del pasado ¿Cuántos son de la casa?. Creo que eso ya lo hemos oído demasiadas veces, en la moción de censura que "derribó" al Gobierno de Rajoy lo escuchamos cientos de veces. Después le siguieron las elecciones con el peor resultado de la historia del PP también oímos la misma cantinela pero siguen apareciendo piezas separadas de las mismas tramas y la lista de los imputados parece no tener fin.

No fue suficiente la humillación de haber perdido un Gobierno por la corrupción, las tramas siguen persiguiendo a los líderes del Partido Popular. Al cabo de, poco más o menos, una semana de haberse constituido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a uno de los socios el juez le precinta el chalet donde vive y acaban de anunciar una investigación política para averiguar en qué tramas poco honorables anda metida la recién elegida Presidenta.

Señora presidenta Ayuso, los españoles no queremos que usted viva bajo un puente, hemos escuchado su lamento, pero tampoco queremos que viva en una cloaca y no estamos muy seguros de que no sea esto último lo que usted ha elegido. Los españoles le deseamos a usted lo mejor y que tenga muchos éxitos en su gestión como Presidenta. Pero no nos dé explicaciones desde la melancolía de lo duro que ha sido para usted el fracaso de la empresa de la familia.

A los abanderados de las causas patrióticas los jueces han tardado cuatro días en descubrir que las causas más nobles que practican, de puertas para adentro, es muy parecida a la de otros colectivos que se envuelven en alguna bandera para cubrir la realidad. Lo que sabemos hasta ahora es que su especial sensibilidad para solucionar los problemas políticos y humanos que afectan a los españoles tiene más relación con el patrioterismo que con el amor patrio.

Nosotros siempre estaremos frente a la clase corrupta, dice el acomplejado Alberto Rivera, pues ya se le ha presentado la primera oportunidad para demostrar la solidez de sus promesas. De paso explíquenos el asunto del contrato de 102.000 euros que el padre del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, señor Aguado, consiguió para renovar el mobiliario. También la gente que tiene un culo tan cómodo como el de la familia Aguado debe dar alguna noticia. Después se da una vuelta por el bipartito Gobierno de esta Comunidad de CyL y díganos qué hay del asunto del Vicepresi y del amigo de la casa, José Luis Ulibarri.

El otoño se presenta con visos de fiesta, la cartelera ya está puesta.