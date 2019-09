Emprendedores de pueblo buscan capital

Nunca mejor dicho aquello de "que todos necesitamos de todos" y añadiría, antes o después; pues nadie dispone de todo lo que precisa para alcanzar sus fines, bien por escasez de recursos materiales, de conocimientos, de habilidades, de relaciones, etc. En cambio, sí puede tener aquello que otros precisan para lograr lo que pretendan. Entonces sería deseable que ambas partes se conocieran, que intercambiaran información sobre lo que requieran una de otra, que dialogaran, por si pudieran alcanzar acuerdos mutuamente ventajosos; es decir, que se logre el "win- win".

En el ámbito empresarial se celebran periódicamente, a lo largo del año, y a lo largo y ancho de la geografía española, normalmente en grandes ciudades y en algunas capitales de provincia, como Granada, https://ugremprendedora.ugr.es/foro-de-emprendimiento/, multitud de encuentros y foros de emprendimiento entre los promotores de start-ups y los "business angels", con el finalidad de que unos pongan de manifiesto las ideas de negocio que pretenden desarrollar y que para ello precisan de financiación, y los otros las estudien y, si llegan a la conclusión de que tienen futuro, por su viabilidad en la realidad, por la posible demanda de lo que ofertan, etc., aportarles el capital que precisan.

En el ámbito rural este tipo de encuentros entre emprendedores e inversores no suele existir, cuando en él, también, residen personas con talento, con espíritu innovador, con ideas de negocio, etc., y que tienen dificultades para divulgarlas y para localizar a quienes deseen apostar por ellas, aportando el capital que pudieran precisar, para que lleguen a ser una realidad; pues, si bien, con Internet, las páginas webs, los blogs, las redes sociales, etc., facilitan el conocimiento recíproco de unos y de otros, las carencias y deficiencias de las T.I.C.´s en los pequeños municipios, lo dificultan en gran manera.

Es por todo ello, que, por ejemplo, en las cabeceras de comarca, como en los municipios más poblados de la provincia, se promueva el conocimiento recíproco de los incipientes empresarios y de quienes pueden aportarles la financiación, como los fondos de capital riesgo, que su proyecto requiera "para echar andar" y desarrollarse. Tengamos presente que en los pueblos también hay actividad económica con la transformación, e industrialización, de los productos agropecuarios de la zona, con actividades relacionadas con el turismo, con el medio ambiente, con la gastronomía, con la artesanía, como con el ejercicio de actividades profesionales altamente cualificadas, que la existencia de buenas conexiones y cobertura de la "red de redes" facilita. Es por ello que las Administraciones Públicas Locales en sus Planes Provinciales de Obras y Servicios deben incorporar todos aquellos proyectos relacionados con todo tipo de infraestructuras que faciliten las comunicaciones y el transporte. Es que debieran analizar, ex-ante y ex post, su impacto en el desarrollo económico y social de la ciudadanía y territorio.

"Pequeños empresarios conectan con inversores a través de foros como Business Market para impulsar proyectos en zonas alejadas de los grandes centros de negocio", era el texto publicado en el diario El País, del día 29 de agosto del presente año, https://elpais.com/economia/2019/08/28/actualidad/1567021373_430893.html ; y cuya cabecera me he permitido utilizar; el primero de los cuales se celebró en Sopelana en el año 2015; y que pretende expandirlo a otras provincias, especialmente a las despobladas, con la pretensión, también, de fijar población, que toda actividad empresarial conlleva.

Tomemos nota, analicemos estos encuentros, foros, etc., y procuremos que sean una realidad en la provincia de Zamora.