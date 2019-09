Sector Río Pallas

En estos días a muchos ciudadanos les habrá sonado este nombre por la polémica que ha surgido de la inminente aprobación, si las alegaciones no lo impiden, de dos bloques de viviendas por un promotor privado frente al río Duero, reubicando la playa de aparcamientos y la pista deportiva actualmente existentes, que fueron construidas por el Ayuntamiento, y que previamente serán demolidas. El alcalde de Zamora se ha implicado personalmente en explicar a los zamoranos las razones que han conducido a esta decisión, que a él tampoco le gusta, pero la ley es la ley, ha repetido varias veces.

La historia de este sector se consolida en el Plan General Urbano de la ciudad del 2011, que en parte tiene su base en el de 2001 anulado por el Tribunal Supremo. Contra ese Plan se presentaron miles de alegaciones ya que muchos ciudadanos apoyaron con su firma las que otros grupos políticos y ciudadanos presentamos. Concretamente el Foro Ciudadano de Zamora presentó 14 legaciones; una de ellas, exactamente la número 8, se refería al sector SUNC E15 Rio Pallas. Entre las razones de esta alegación se decía textualmente: "Resulta difícil entender cómo se puede hablar en la Memoria de protección de las márgenes del río, del paisaje, de sostenibilidad, etc. y persistir en que se construya a pocos metros del río, en el corazón de un parque recientemente ampliado, con edificaciones de bloque lineal". Así de simple y tanto Ecologistas en Acción Zamora como el Foro Ciudadano de Zamora pensamos ahora lo mismo. El Ayuntamiento en su día, siendo alcalde Antonio Vázquez, consolidó el parque actualmente existente con terrenos de la conocida Granja de la Aldehuela y gracias a ello, en la orilla que va desde la Rotonda de Cardenal Cisneros con la carretera de la Aldehuela y la rotonda que lleva a la autopista a Valladolid no hay ninguna edificación de bloque lineal. Lo cual es un privilegio. Creo recordar, pero no estoy seguro, que también intentó una permuta de terrenos con los propietarios del Sector Río Pallas que no fructificó. Eso habría sido lo correcto ya que es una herramienta que tienen los ayuntamientos cuando consideran que deben y quieren proteger un espacio de la ciudad.

Como colectivos sociales, tanto Ecologistas en Acción Zamora como el Foro Ciudadano de Zamora, tenemos derecho a manifestar nuestras opiniones con el objetivo de preservar un espacio urbano de interés público pese a que no gusten a todo el mundo. Ese mismo derecho lo tienen otros partidos políticos o asociaciones vecinales. Nosotros estamos trabajando para presentar las correspondientes alegaciones a este Plan Río Pallas que nos parece otra aberración más de las muchas que se han producido en Zamora, ciudad llena de casas vacías y con un futuro comprometido. Nos está llevando tiempo y posiblemente algún dinero, pero nos quedamos con la conciencia tranquila de estar haciendo algo justo y correcto para la ciudad. No tenemos responsabilidad de gobierno municipal ni de valorar si en estos cuatro años se ha hecho lo correcto en este asunto y se han encontrado con el problema encima de la mesa. Creo que ambos colectivos hemos demostrado suficientemente nuestro carácter colaborativo y constructivo. Nosotros ahora lo estamos haciendo con nuestros escasos recursos y nadie tiene derecho a criticarnos por ello.

(*) Portavoz del Foro Ciudadano de Zamora