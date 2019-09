Si alguien en este momento planteara en una asamblea del PSOE la posibilidad de que el presidente en funciones del Gobierno invitara a un líder del PP a formar parte del nuevo Gobierno de España, seguro que habría una animada discusión. Pues eso es exactamente lo que me ocurrió con un buen amigo cuando me llamó para decirme que había leído mi columna del pasado día veintiocho y que lo de "parlanchín compulsivo" que le dedicaba al presidente del PP, Pablo Casado, era uno de los calificativos que andan ahora en las redes, que le gustaba más el de "pagamásters de fin de semana". Pues mira, quizá si Pedro Sánchez no despreciara tanta sabiduría adquirida en los ratos libres por el líder de la oposición nos iría mucho mejor. Un estudiante capaz de aprobar 12 asignaturas de una carrera universitaria en una semana, debe ser alguien con un coeficiente de inteligencia muy elevado, y ahora que ya no tiene necesidad de acumular masters los fines de semana intuyo que podría dedicar esos ratos libres a solucionar los problemas del Gobierno.

Yo lo nombraría ministro de Investigación y Cultura, al Presidente de Andalucía, Juanma Moreno, Director del Instituto de Investigación y al Consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, director del laboratorio de Investigación, el tema de la listeriosis estaría solucionado. Y yo saldría huyendo de España.

Según las declaraciones del consejero Aguire, se está haciendo con este tema una investigación de vanguardia con solo cinco abortos y tres fallecidos. "Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad".

En cualquier otro país o lugar donde no mandara su partido el número de fallecidos habría sido muy superior. Ahí mismo, al lado, en Salamanca por un brote de salmonelosis en un establecimiento público fueron 16 afectados a urgencias, a 12 los dieron de alta y unas horas más tarde tuvieron que ser ingresados urgentemente en el mismo hospital.

He oído el rumor de que en esta Comunidad y en Salamanca mandan los del PP, pero el Consejero Aguirre dice que: lo que deben hacer los andaluces es celebrar lo ocurrido porque de no haber estado él al frente habría sido una "catástrofe".

Tengo "atronao" que el Fiscal de la Audiencia y los familiares de los fallecidos no están muy de acuerdo con la copla que nos cantó el Consejero Aguirre, pero eso no importa porque hay una quiebra de solidaridad entre los andaluces, que siguen siendo unos quejicas, y el ínclito Consejero de la Junta de Andalucía.

¿Por qué estás tan reticente a aceptar mi teoría? –Me contesta mi amigo. En segundo lugar estoy seguro que también solucionaría el embrollo que hay en la SGAE porque de embrollos su partido es el que más sabe de Europa. –No entiendo nada de lo que me dices. Te recomiendo que oigas lo que le dijo en el Parlamento el pasado jueves la recién estrenada portavoz del PP la XIII Marquesa de Casa Fuerte, doña Cayetana a la Vicepresidenta del Gobierno de España, su Gobierno, porque este se ha mostrado humano con 15 refugiados del Open Arms. ¡Ah!, es una buena lección de groserías muy de la casa se nota que es licenciada de Oxford.

Y ¿Qué me dices de la alianza que ha hecho con la portavoz de Ciudadanos? Que Inés Arrimadas ha salido poco favorecida en la foto.

(*) Portavoz del Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende.