Hace unos diez meses aproximadamente escuché por primera vez que existía "Radio Samir". Fue en una jornada sobre desarrollo local en la comarca de Aliste, celebrada en Alcañices, cuando en uno de los momentos de intervención del público levantó la mano una mujer. Tras identificarse –se llamaba María Jesús, natural de Samir de los Caños–, empezó a compartir con todos los presentes la experiencia de un proyecto radiofónico que había nacido en su pueblo, gracias a la iniciativa de dos paisanos de Cataluña que, desde hace unos años, suelen pasar los veranos en la zona. Tras finalizar la jornada, me acerqué a María Jesús para interesarme algo más sobre la iniciativa. Pasadas unas semanas, la invité a un foro sobre desarrollo rural que íbamos a celebrar a finales de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Salamanca. En esos encuentros quedamos en que visitaría la radio en el verano. Y el martes cumplí lo prometido: conocer "Radio Samir" y participar en uno de sus programas, en vivo y en directo.

La experiencia me causó tal sorpresa que, cuando finalizamos la entrevista, les adelanté que hoy esta columna estaría dedicada a "Radio Samir", ya que entendía que era muy importante que esta iniciativa se conociera no solo en la zona sino en el conjunto de la provincia e incluso en otros territorios rurales. Y aquí estoy hablando de lo que una compañera de trabajo, con quien compartí este experimento a los pocos días, ha denominado "un ejemplo de radio comunitaria", al estilo de las radios comunitarias que tanto abundan en los países de Latinoamérica o África. Pero curiosamente, la experiencia radiofónica ha tenido tanto eco que hasta un periódico catalán dedicó el jueves pasado un reportaje, con el siguiente titular: "Dos jubilados de Cataluña crean una radio veraniega en un pueblo zamorano". Aunque es verdad que solo emiten en verano y en algunas ocasiones más durante el resto del año, no obstante, el significado de una radio comunitaria en un pueblo zamorano es mucho más importante de lo que parece a simple vista.

Si hoy destaco este asunto es porque me interesan muy especialmente la vida cotidiana de los pueblos, su presente y su futuro. Me preocupan el desarrollo, la calidad de vida y el bienestar de las personas que residen o trabajan en nuestros pueblos. Saben también que he escrito infinidad de columnas de opinión sobre la despoblación y el desarrollo rural, que he publicado algunos libros sobre estos asuntos tan peliagudos y que suelo participar en debates, tertulias, conferencias, congresos, etc., donde trato de reflexionar o discutir, desde una perspectiva crítica y constructiva, sobre unos problemas que tanto ocupan y preocupan a los zamoranos. Y una radio comunitaria, como "Radio Samir", puede ser un nuevo recurso y una nueva herramienta para dar voz y protagonismo a la España vaciada, para hacerse eco de sus problemas y anhelos y, al mismo tiempo, para difundir los valores de una sociedad rural cuyo despegue es imposible sin el empuje de la participación social, la conciencia colectiva y el aprendizaje colaborativo.