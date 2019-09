¿Quién es el último? Esto es lo que todo el mundo preguntaba en mi pueblo cuando ibas al médico o a la tienda para saber cuál era tu lugar en la cola. Y ya decías... detrás de este voy yo. Estabas deseoso de que llegara tu momento porque habías logrado alcanzar tu puesto. Sin embargo, era muy habitual que llegaba alguien y nos decía a los que estábamos antes: "esperad un momento que tengo que atender a este". Y cuando ya pensabas que te tocaba a ti venía otro y se adelantaba porque por una circunstancia u otra siempre aparecía alguien al que tú mismo le decías: "pasa tú, que no importa". Al final, siempre te veías en el último lugar y con alguien que te decía: "no sé por qué lo haces, si no te lo va a agradecer nadie".

Y aquí es cuando entra el dilema: ¿hacerme valer o estar donde debo estar? Siempre ha sido algo que me ha costado comprender, porque siempre hay quien se aprovecha de la situación o de las personas para pasar por encima de ellas en todos los ámbitos de la vida y otros siempre tienen que "esperar" o "dejar pasar". Además, que no sepan que eres "de los que va a misa" porque entonces la única solución es dejarte pisar, porque tienes que ponerte en "el último puesto", solo tienes derecho a "poner la otra mejilla" y estar "con los que no quiere nadie" porque así es como serás bueno. Esta es la educación en la que hemos crecido y que teñida del adjetivo cristiano nos ha llevado a vivir, en no pocas ocasiones, de una manera poco evangélica. Hemos entremezclado de una manera tan falsa la humildad y la caridad, que no solo las hemos confundido, sino que nos hemos dejado engañar por quienes quieren que vivamos en una caridad humillada.

Jesús no nos está hablando en el Evangelio de este domingo de que busquemos ser importantes a costa de una falsa humildad, sino que sepamos poner en valor las capacidades que Dios nos ha dado, con nuestras limitaciones y debilidades, en el lugar que nos corresponde, que no es otro que sentado con los últimos porque es donde se encuentra Dios y puedes escuchar de su boca "amigo, sube más arriba" (Lc 14, 10).

Por otra parte, Jesús nos recuerda hoy que la humildad de quien sabe estar donde tiene que estar va acompañada de la caridad de quien actúa haciendo las cosas con justicia y a favor de todos donde no recibirás nada más que el amor que has dado, porque has invitado a quienes "no pueden pagarte" (Lc 14, 14)

Es probable que la humildad y la caridad no te la va a agradecer nadie, pero reconoce quién eres para saber lo que tienes que hacer, "hazte pequeño en las grandezas humanas" (Ecl 3, 18), porque "Dios prepara casa a los desvalidos" (Salmo 67) y como canta Alejandro Sanz: "yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma"