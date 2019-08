El puente de Zamora BIC

Las iniciales BIC (Bien de Interés Cultural) nos recuerdan a muchos a la famosa marca de bolígrafos, pero las siglas BIC son la "madre del cordero" de cualquier monumento nacional, "Bien de Interés Cultural" es una denominación jurídica de protección del patrimonio español, tanto mueble como inmueble. Aunque es una figura estatal, la declaración BIC está desconcentrada en las comunidades autónomas con la supervisión del Ministerio de Cultura.

Sabiendo lo que significa ser BIC, voy a pasar a nombrar algún monumento de la capital que ya goza de semejante protección: la Casa del Cid, el Castillo, la Biblioteca Pública del Estado, las decenas de iglesias románicas de la ciudad o la Puerta de Doña Urraca, entre otros. Imagino que muchos os preguntaréis: ¿Cómo es posible que la Casa del Cid sea BIC y el Puente de piedra no? ¿Cómo es posible que la chapuza del Castillo sea BIC y el Puente de piedra no? Pues aunque penséis que es una pequeña incógnita, no lo es. En el año 2011, la entonces alcaldesa de Zamora, una flamante Rosa Valdeón en camino de consumar su segundo mandato, decidió alzar al Puente románico de Zamora a la cumbre, a la declaración BIC, una protección que implicaba una inyección de dinero para la restauración del Puente y fondos del 1,5% cultural. ¿He dicho restauración? Perdonen, debí decir operación en quirófano a vida o muerte, ya que el puente se encontraba y se encuentra en un estado lamentable y si viniera alguna riada de las que venían en los años 40... probablemente el puente estaría ahora mismo como su malogrado compañero a la altura de Las Aceñas.

Pues bien, siguiendo en la cronología de otorgar el ansiado BIC al puente, en el año 2015, cuando Rosa Valdeón ya no era alcaldesa de Zamora, la Junta de Castilla y León tumbó la propuesta y el Puente se quedó sin ser Bien de Interés Cultural y su correspondiente lluvia de dinero para su reanimación cardiopulmonar. ¿Qué pasó en aquel momento? Todos los partidos políticos, asistentes en Valladolid, votaron a favor de la declaración, excepto el Partido Popular y su vicepresidenta, Rosa Valdeón, que votó dos veces "no". Sí, han leído bien, la ya ex alcaldesa de Zamora, que años atrás llevó la propuesta a Las Cortes, votó "no" dos veces, cuál san Pedro negando a Jesús. Sin duda una traición para los zamoranos. ¿Por qué lo hizo? Sólo ella lo sabe. Suponemos que el karma, reencarnado en la Dirección General de Tráfico, la castigó.

Ahora Francisco Guarido ha decidido volver a dar al Puente románico de Zamora el lugar que se merece, su ansiada declaración BIC, que con el nuevo gobierno en Valladolid, es complicado, pero no imposible. ¿Lo conseguiremos, o dentro de poco veremos el Puente partido en dos?