Vivir es formidable

Ni que lo duden, de hecho desde la noche de los tiempos la humanidad ha ido creciendo, lo que nos lleva a pensar que a los progenitores no les ha ido muy mal, por no decir muy bien, su experiencia vital, pues, de lo contrario, y por simple coherencia, no habrían engendrado "retoños" para que les pudiera pasar lo que a ellos, si no hubiera sido satisfactoria...aunque nunca se sabe; pues, a decir verdad, hay multitud de motivos para "traerlos", a veces sin demasiado convencimiento, lamentablemente, y luego "pasa lo que pasa". "Consecuentemente" la vida debe ser formidable para la inmensísima mayoría de la gente. De lo que nos alegramos, pues cuando vivimos en sociedad, de cómo le vaya a sus componentes, repercutirá en todos los demás. Es por ello, que siempre nos debiéramos congratular del bien ajeno, pues, directa o indirectamente, antes o después, en mayor o menor grado, nos afectará. Además, es de personas de bien, como queremos que sean los demás hacía nosotros, estar animados de lo que consigan nuestros congéneres, si lo ha sido honestamente, con esfuerzo, con entrega, con dedicación, con trabajo, etc., al contribuir a una mejora y bienestar de la sociedad. Por eso, la envidia, que implica todo lo contrario de la alegría por el bien ajeno, y tan "moneda corriente", a pesar de practicar religiones que predican "amaros los unos a los otros", de teorías, y prácticas, políticas que hablan de "compañerismo", de "humanidad", etc., que poco "se ha pegado" de todo ello en el "común de los mortales", y así "nos va". Y "no aprendemos", y "no escarmentamos".

Si todos o, al menos, la mayoría, intentáramos, ser "formidables", "otro gallo nos cantaría", utilizaríamos con plenitud las facultades que la madre naturaleza nos ha otorgado, pues recordemos que la cabeza no está solo para llevar la "boina", y sí para servir más y mejor a nuestros conciudadanos, lo que posibilitaría solucionarle más y mejor su problemática, llevar una convivencia óptima, sentirnos más felices y satisfechos de nosotros mismos, por haber utilizado las "neuronas", los sentimientos, como las demás características físicas y psíquicas que nos suelen, o debieran, "adornar", para el bien de todos.

Y es que tenemos que procurar que; como el título de un famosísimo programa radiofónico de la época "prehistórica" del "Mioceno", "más menos", que, según mis "tataras", se titulaba "Ustedes son formidables"; eso debiéramos procurar en esta era de T.I.C.´s, de A.I., de Big Data, de Blockchain, y demás "zarandajas"; es decir, ser "magnífico", "espléndido", "excelente", "admirable", tal como contempla el diccionario de la R.A.E., al que, dicho sea de paso, debiéramos acudir con más frecuencia, para "hablar con propiedad", y saber con exactitud lo que decimos. Pues quiénes de esta manera actúan en la vida, sí que merecerían ese "título de honor" de "magnificus".

Por cierto, "Vivir es formidable" es una simpática comedia, como todas las suyas, de Alfonso Paso, estrenada en el Teatro Alcázar, de Madrid, en septiembre de 1963, publicada por Ediciones Alfil; donde los "sentimientos y la alegría" están presentes, como la vida misma; que con gran acierto, representó "La Tijera Teatro", en el Castillo de Zamora, el pasado día 24 de agosto.

Y, en la realidad, "vivir es formidable". De usted depende, dilecto lector.