Un mundo que se va

En una de las escenas más hermosas de la última temporada de The Wire, un periodista de The Baltimore Sun le recuerda a otro que escogió esa profesión porque le marcó de pequeño ese momento mágico en el que su padre se sentaba a leer el periódico en el salón, los domingos por la mañana, y a continuación se hacía el silencio en toda la casa. Ese rito, el de la lectura silenciosa del diario en papel, forma parte de la iconografía de la modernidad en occidente desde hace ya siglos. Si la lectura del periódico era "la oración de la mañana del hombre moderno", como quería Hegel, esa oración debía de venir acompañada de silencio y de un rito que ayudara comprender la trascendencia del acto. Los humanos somos seres culturales y nos valemos de elementos como los ritos para dar valor a todo aquello a que nos importa. Y es que los ritos nos hacen ser lo que somos y nos ayudan a orientarnos por el mundo, estableciendo unas pautas de comportamiento que nos permiten disfrutar de entornos previsibles, para nosotros y para los nuestros. Aun así, los ritos caen a menudo en el olvido y son sustituidos por otros, y cuando se pierde esa capacidad de transmisión de una generación a otra, nos causan hilaridad cuando los vemos en las películas o los leemos en los libros. Quizá algo similar ocurra dentro de unas décadas, cuando las personas que vivan en el año 2090, por ejemplo, no entiendan qué significaba acercarse cada mañana a un quiosco en busca de un periódico, un producto que caducaba a las pocas horas, que manchaba las manos y que además contribuía a deforestar el planeta. En pocas generaciones se perderá la memoria de lo que supuso para muchos de nosotros, déjeme que lo incluya desocupado lector, aquel invento que se puso en marcha una tarde también de agosto, pero de 1721, cuando James Franklin publicó en la portada del periódico que acababa de fundar, el New England Courant en la ciudad de Boston que "por la presente, invito a todos los hombres que tengan tiempo libre, voluntad y talento a decir lo que piensan con libertad, sensatez y moderación, y sus artículos tendrán un lugar en mi periódico".

Imagino que en mi caso también fueron los ritos los que me acercaron de niño a la lectura del periódico. Porque mi infancia está poblada de ellos: los había en casa, donde siempre fueron tratados con respeto. Estaban también en el seminario en el que estudié, donde nos llegaban varios con un día de retraso, y estaban, en fin, en el mostrador de la ferretería que mi abuelo Manuel Barrios tenía en el Mercado del Puente. Allí mis abuelos los leían y, tras devorarlos, los utilizaban para envolver las mercaderías que despachaban a diario por la comarca. Una hermosa e involuntaria manera de difundir la información. Veníamos, en este noroeste nuestro, de una cultura de respeto reverencial por la letra impresa, quizá por esa herencia emboscada de la que habla el mi maestro Lauro Anta y que todavía se ve, a poco que uno se fije, por las calles del casco viejo de la Villa sanabresa. Muchos de nuestros mayores sabían que la lectura era la vía más rápida para el progreso, quizá la única forma de prosperar incluso en estas tierras rayanas de frío y hielo. Pero ese mundo se acaba, y hay algo de épico en ser testigo de su final. Ser un testigo consciente, además, de que es muy posible que ese mundo ya no vuelva. Nunca. A la fascinación se le añade una mezcla de amargura y resignación. La lectura del diario siempre fue algo minoritario. Pocos leían la prensa en papel y, de esos pocos, aún menos eran los que estaban dispuestos a pagar por ella. En el discurso público que lo inunda todo parece exótico pagar por encontrar ordenado en un sitio lo relevante del día; lo que una persona culta ha de saber hoy del mundo que le rodea. En este sentido, el verano está siendo desolador. Cada vez cuesta más encontrar prensa en las áreas de servicio: ya van dos viajes viniendo del sur en pocos meses sin encontrar ninguna. En Sanabria las cosas no van mejor: ahora los domingos apenas hay ya un par de sitios en los que se puede comprar en toda la contorna, así que, si uno no anda rápido, a media mañana ya no hay periódicos. Los lectores nos miramos desolados -nos reconocemos enseguida- y nos llevamos las manos vacías a los bolsillos, cada uno de vuelta a su mundo sin el alimento diario del periódico de la mañana. Un triste anticipo, por cierto, del mundo que viene; un mundo oscuro, sin información verificable y sin profesionales dedicados a informar. Unos profesionales que son sustituidos por algo que llaman "periodistas ciudadanos" y que, para los que somos lectores profesionales, nos da la misma tranquilidad que si nos operara del corazón un "médico ciudadano", o nos construyera la casa un "arquitecto ciudadano" sin ir más lejos.