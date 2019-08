Mala gestión

No ha hilado muy fino Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en la gestión de la crisis alimentaria por listeria. No ha actuado la Junta andaluza ni con claridad ni con contundencia. Es más, han sido en exceso benevolentes con la empresa Magrudis SL, que fabricaba y comercializaba los productos 'envenenados'. Tampoco el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha estado a la altura debida. Ha permanecido callado y sin dar la cara. Si hubiese hablado desde el primer momento con la claridad que el caso requería, otro gallo hubiera cantado al Gobierno de la Junta andaluza que preside Moreno.

Han debido pasar trece días, tres muertos y ciento noventa y cuatro pacientes ingresados para que el joven presidente del Partido Popular se haya decidido a visitarles. Ha antepuesto las vacaciones, corrida de toros incluida y no sé cuántas cosas más, antes de coger a ese miura por los cuernos. Si eso llega a hacerlo 'la Sultana', Susana Díaz, a buen seguro que el Partido Popular y Ciudadanos hubieran arremetido contra ella con toda la artillería, incluso la pesada, en esa especie de acoso y derribo al que se someten unos y otros.

Una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Una cosa es despotricar desde la oposición y otra bien distinta gobernar. Así y todo, cuando se promete transparencia, cercanía, eficacia y eficiencia, responsabilidad y no sé cuántas cosas más, lo que hay que hacer es cumplir a rajatabla o al menos con unos mínimos que sean máximos en base a la importancia de los hechos. No basta con una sonrisa 'profiden', no basta con buenas palabras. A los ciudadanos nos van los hechos, cada vez más alejados en los comportamientos de los políticos.

Una vez detectado el brote, el consejero Aguirre haciendo gala de esa campechanía estudiada propia de las gentes jóvenes que gobiernan los destinos de los partidos y los distintos gobiernos, autonómico, local y provincial, se descolgó con unas palabras de reconocimiento para la empresa sevillana por su "colaboración" con las autoridades sanitarias e incluso elogió sus productos. Se pasó de adulador. Lo mismo la empresa era de las que aportaba en campaña. Porque una cosa es lo que te dicen que hacen y otra lo que hacen y no te dicen. No reconocen nada, por si acaso. El consejero andaluz debería dimitir. Pero si en Andalucía, durante cuarenta años, no ha dimitido ningún alto, medio y bajo cargo, después de expoliar las arcas, cómo va a dimitir este 'campechano' cuando prácticamente acaba de llegar.

Ante una tragedia, sea del tipo que sea, que afecta a la salud, al bienestar de los españoles, los primeros que deben dar lecciones son las autoridades. Si están de vacaciones, que las interrumpan, que para eso les pagan; si no pueden estar con la familia, que lo dejen para mejor momento y si son incapaces que dimitan, que se vayan con viento fresco. Y, antes de hablar, antes de meter la pata, como hizo el consejero andaluz, que se informen. A veces no saben si matan o espantan. Están preparados para cobrar e incluso incrementar los sueldos tan golosos que perciben, sin embargo están muy verdes en materia de Gobierno, en materia de servicio al ciudadano. Priman los intereses de partido y dejan de lado los intereses sociales y los que afectan a la salud de los ciudadanos.

La de Juanma Moreno ha sido una pésima gestión que no cabía esperar de quien llegó hablando de aires nuevos, cuando en realidad están contaminados.