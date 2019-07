Pactos postelectorales

Ser fiel a la palabra dada, crea confianza. En estos días de designación de los cargos políticos, presidentes de comunidades autónomas, vicepresidentes, consejeros, así como presidentes de diputaciones provinciales, alcaldes, concejales y demás cargos públicos; leemos en la prensa los posibles pactos o acuerdos que celebran y a poco observadores que seamos, nos daremos cuenta que entre los contenidos de los programas electorales y lo que realmente se acuerda en los pactos, el votante puede encontrarse desconcertado y llegar a la conclusión de que con su voto ha obtenido un cargo de relevancia quien él no quería.

Honestamente, creo que la coherencia debe presidir toda actuación de las personas, ganadoras o perdedoras, porque el elector que aprecia contradicciones entre los contenidos de los programas electorales de un partido al que ha dado su voto y el apoyo posterior de ese partido a un candidato ajeno, con la finalidad de que por la vía de apoyo, se obtengan cargos, para quien estas líneas escribe no es de recibo, pues, da la sensación que es un acuerdo de intercambio de apoyo para asegurar un cargo que permita obtener poder y un " modus vivendi " en román paladino, esto es, una forma de ganarse la vida durante cuatro añitos, que en los tiempos que corren no es moco de pavo, cuando los sueldos son más bien bajos y los trabajos precarios, casi, de hoy para mañana.

Coherencia señores políticos, deben respetar el criterio de sus votantes y no entregarse a pactos para obtener un cargo, pues, con sus intercambios de posibles cargos, no se respeta la voluntad de los votantes.

No olviden que en las próximas elecciones, el producto tal vez ya no tenga adquirentes por falta de veracidad y coherencia.

Es preferible quedarse en la oposición manteniendo la coherencia con el programa electoral presentado, siendo respetuoso con los electores defraudados y desilusionados, tal vez, los electores no olviden jamás y como decía el insigne D. Miguel de Cervantes Saavedra: 2Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades". Qui potest capere, capiat. (Quien pueda entender, entienda).

Señores políticos, ¿dónde está la lealtad al electorado ?

¡Qué diferente es la democracia de Aristóteles de la democracia de estas tierras! Para concluir, recordemos a D. Antonio Machado:

Caminante no hay camino sin estelas en la mar.

Todo pasa y todo queda

Pero lo nuestro es pasar

Pasar haciendo caminos

caminos sobre la mar.

Nunca perseguí la gloria

ni dejar en la memoria

De los hombres mi canción

Yo amo los mundos sutiles

Ingrávidos y gentiles.

Me viene a la memoria, la Ley de Partidas, donde se recoge: "De cualquier forma que el hombre se obligue, obligado quede". Me pregunto, qué contestaran los elegidos que han pactado, a su electores, cuando estos les pregunten. Respuestas sin sentido. No lo sé.

Solo sé que con el tiempo y paciencia se adquiere la ciencia. El presente dura tan poco que cuando lo nombro ya es pasado.

La palabra dada manifiesta la capacidad humana de afirmarse, a pesar de todas las coacciones materiales.

Kant.

Atención señores políticos, con sus pactos no desilusionen a sus votantes y les pierdan para siempre.