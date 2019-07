Tiene 31 años, se llama Carola Rackete y es la capitana del Sea Watch. Hasta ahí todo normal...Pues verán, Rackete está detenida por entrar en aguas territoriales italianas y salvar la vida de 42 migrantes que llevaba a bordo en situación extrema.

¿Desde cuándo salvar vidas es delito? La opinión está dividida, unos dicen que la única que jugó con la vida de los migrantes fue ella y otros dicen que es una heroína.

Creo que lo principal y urgente es regular la entrada de inmigrantes. La humanidad es un concepto que acaricia la semejanza, pero para que no se vuelva feroz, es importante reencontrarse con la reflexión, y por supuesto a la mayor brevedad. Exhibir una bondad enlatada en la hipocresía es una manera "elegante" de disfrazar la maldad. Junto a la vida todos somos humanos, aunque a veces tengo mis dudas, a diario vemos como en otros lugares pisotean la dignidad y los derechos de nuestros semejantes, pero por lo visto pensamos que solo existe Occidente. Es difícil, o no, entender el hambre con el estómago lleno, creo que la comodidad (la mayoría de las veces) disuelve todos los contornos de la empatía. Hace poco, un amigo psiquiatra, me dijo: "vivimos en la época de los delirios, la desgana se compensa con la fantasía y la imaginación". Somos el desdén que pretende transformar todo con la palabra, pero nuestra conducta es muy rígida; también es verdad que todo se gesta en las matrices: pero por lo visto, algunas son un cajón lleno de papeles...

De todo lo humano nadie está ajeno, la seguridad es una palabra vencida por el destino. Creo que junto a todas las lenguas del mundo está la mejor lectura de la palabra humanidad.