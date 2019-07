Presidente por accidente o gobernador de la Ínsula Barataria

Mal empieza el presidente de Diputación si cuando le preguntan por su sueldo en comparación con el del Alcalde de Zamora contesta que su mujer cobra de la Diputación, dando a entender que se baja el sueldo porque ya lo compensa con el de la parienta.

¡Qué anacronía retomar los argumentos de sus mentores políticos del PP que han llevado a IU a la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zamora! ¿Sabe que durante años hemos oído la misma letanía por parte de sus "degenerados" - por eso de que Vd. les va a regenerar- compañeros de cama, perdón, de mafia?

¡Qué machismo más descarado en un partido que quiere regenerar la política decir que una mujer, aunque sea la del alcalde, complementa con su sueldo el del macho y cabeza de familia -que es lo que le ha faltado decir pero que demuestra que piensa- porque no entiende que las mujeres pueden trabajar en la política y hasta cobrar por su trabajo! ¿Sabe si una tal Inés Arrimadas, que es mujer, cobra por su trabajo? ¿Y sabe cuánto?

¡Qué torpeza intentar ocultar el sueldo de su estrenada presidencia, que es lo que le preguntaban en la entrevista de este diario, hablando de lo que cobra la mujer del alcalde! ¿Sabe cuánto va a cobrar como Presidente de la Diputación si no regenera la Institución hacia la austeridad en el gasto? ¿O quizás como emprendedor que es y "procedente de la sociedad civil", va a renunciar al sueldo de Presidente?

Este detalle tampoco tendría más importancia si no fuera porque la falta de información que revela se extiende a la falta de conocimiento de la institución y de la provincia que va a gobernar... presuntamente.

Que es de lo que quería hablar. Porque no deja de ser extraño que el partido con menos diputados, con solo uno de veinticinco, se haga con el bastón de mando y vaya a nombrar su mano derecha a Barrios, acusado por el mismo Requejo de injerencias y de prácticas ilegales y mafiosas que hasta amenazó hace unos días llevar a la fiscalía. Paco y Chema desde que son amigos para siempre.

Sin negar las cualidades ocultas del nuevo Presidente, hay dos factores políticos que pueden explicar este hecho: el pánico del PP a que se puedan abrir los cajones más que las ventanas si gobierna la izquierda; y el acuerdo regional para el gobierno de la Comunidad entre Igea y Mañueco, por el que Ciudadanos cobraba en alcaldías y diputaciones, aunque no se hablaba de la de Zamora. Curiosa coincidencia que el mismo día en que el PP de Burgos dijo que no cedía la Presidencia de su diputación, se llegara a un acuerdo en Zamora para hacerlo.

A partir de ahora puede pasar como en la película "Presidente por Accidente", en la que se nombra a la fuerza presidente de la dictadura Parador a un actor para ocultar la muerte del auténtico e impedir la llegada de la democracia. O puede pasar como en el mejor libro del mundo para retratar la humanidad, Don Quijote de la Mancha, en el que para burlarse del fiel escudero Sancho, los Duques que realmente mandaban le nombraron Gobernador de la Ínsula Barataria.

En la dictadura de Parador por la fuerza, y en la Ínsula Barataria para cumplir "el mayor sueño y la suprema ambición de Sancho", el actor y el escudero gobernaron mejor de lo que esperaban de ellos. Sancho incluso resolvió varios conflictos con sabiduría popular y prudencia.

Pero al final, en la película el actor actuó con valentía interpretando la muerte del dictador para favorecer a la disidencia e implantar la democracia. Y en el Quijote, Sancho decidió dejar el puesto de gobernador debido a que, por las burlas recibidas, dedujo que "las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño y aun el sustento; porque en las ínsulas deben de comer poco los gobernadores, especialmente si tienen médicos que miren por su salud."

Bien obligado por el pacto regional PP/Cs y el gobierno dictatorial de cuarenta años de PP en la Diputación, bien porque se dé cuenta de que ha sido sometido a una burla, al final al Presidente sólo quedan dos opciones dignas: destapar la verdad de la muerte del dictador para que entre la democracia en la institución, o volver a la vida de sencillo escudero y labrador, perdón, a la sociedad civil.

Hay otras opciones pero son menos dignas como cambiarse, o son demasiado utópicas como cambiar a los doce expertos diputados del PP.

Y una vez más, como cada vez que se inicia una corporación municipal, como mujer, como militante de IU, como "cargo público"* de este partido y como todos ellos, tengo que reiterar que nunca he cobrado en la política más que en mi trabajo y que sólo he tenido sueldo de la política durante los cuatro años anteriores en la Diputación. El resto de mi vida he tenido la suerte de trabajar en la enseñanza, desde los 22 años, y a mayores en las instituciones y en el partido como mis compañeros. Y este mes he tenido la suerte de poder jubilarme, por lo que a partir de hoy cobraré mi pensión, y seguiré trabajando en la política mientras el cuerpo y mis ideas aguanten. Cobraré algo menos como jubilada, pero más que mi marido y alcalde, así que igual debe subirse un poquitín el sueldo ¿Vale, Paco?

(*) La llamada era para explicar que no pongo "carga pública" pese a mi lenguaje inclusivo porque igual alguno no lo entiende. Y digo "alguno", porque todas lo entendemos.