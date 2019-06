El patriotismo como excusa. La gran mentira

Hace unos días en una viñeta de El Roto se veía cómo un hombre sentado con actitud pensativa se pregunta "¿Y por qué en vez de tanto patriotismo no hacen algo por España?". Esta es una gran pregunta que, evidentemente, los partidos políticos españoles no se hacen por mucho que digan lo contrario. Desde que dejó de funcionar el bipartidismo y aparecen nuevas opciones, siempre todos buscan escusas envueltas en grandes declaraciones, que van modulando en cada momento según les conviene para justificar que solo quiere ocupar el poder a toda costa sin importarles demasiado el país que precisa ser gobernado no solo en términos internos sino externos, en un mundo globalizado. Hay muchos españoles, posiblemente muy ideologizados y por tanto fáciles de manipular que se creen estos argumentos y hacen de correas de transmisión, como papagayos, ya sea a nivel personal o vía medios de comunicación.

Recordemos cuándo y cómo empezó este deslizamiento autodestructivo y fue cuando España necesitó de dos citas con las urnas en el plazo de seis meses entre 2015 y 2016 para conseguir que los partidos se pusieran de acuerdo para alcanzar una investidura. En la primera ocasión, el pacto conseguido en febrero de 2016 entre el PSOE y Ciudadanos, que contenía un acuerdo de investidura con 200 propuestas y que parecía que abría el país a la normalidad fracasó por la intransigencia de Podemos que añadía "La elección del PSOE no es compatible con nosotros". Como siempre, tenían en su poder la verdad absoluta.

Como los resultados de las elecciones de octubre de 2016 tampoco permitían un gobierno de mayoría absoluta al PP que fue quien ganó las elecciones y ante el empecinamiento de Pedro Sánchez con su "No es No" al Sr. Rajoy avocaba a unas terceras elecciones, con la vergüenza colectiva tanto interna como internacional, el PSOE entra en crisis interna, que termina con la destitución de Pedro Sánchez como secretario general , la creación de una gestora y la decisión de permitir que el Sr. Rajoy del Partido Popular llegue a presidente de gobierno gracias a la abstención de todos los diputados del PSOE excepto 15. Decisión que a muchos intransigentes no le gustó pero que permitió la gobernabilidad del Estado a pesar de estar en manos del partido más corrupto de Europa como se vio unos años después al ser condenado por la justicia como tal.

Las elecciones generales de mayo 2019 dieron claramente ganador al PSOE, permitieron la entrada de la ultraderecha de Vox en el parlamento español y también necesita de pactos para garantizar la gobernabilidad del Estado. Ahora son el PP y Ciudadanos los que dicen "No es No" al PSOE y lo tratan de justificar en el posible apoyo en los grupos nacionalistas catalanes o con Bildu en algún acuerdo autonómico o municipal.

En este breve relato hemos visto que primeramente fue Podemos, posteriormente el PSOE y después PP y Ciudadanos quienes han destruido en cada momento las posibilidades de tener un gobierno estable en España y todo argumentado con generalidades, opiniones cambiantes o volátiles, sólo para esconder su intransigencia y su visión exclusiva de España.

Si el PP y Ciudadanos no quieren que el PSOE pueda tener el apoyo de los independentistas basta con que unos cuantos diputados de sus grupos parlamentarios se obtengan en la votación de investidura como hizo el PSOE en 2016, incluso con mayor generosidad ya que se abstuvo todo su grupo parlamentario menos 15. Por otro lado, resulta bochornoso e hipócrita que ambos partidos de la derecha pacten con Vox en ayuntamientos y comunidades, partido que quiere abolir derechos y libertades de todos los españoles y se pongan tan exigentes cuando el PSOE lo hace con los independentistas. El PSOE no dudó en apoyar al Sr. Rajoy cuando se tuvo que aplicar el 155 en Cataluña.

Repito, este patriotismo de boquilla es todo lo contrario, equivale a decir, no me importa que mi patria se rompa siempre que yo pueda tener otra oportunidad de hacerme con el poder, aunque sea dañando al país que tanto dice que quieren. Prefieren la tierra quemada al apoyo responsable.

(*) Miembro del Foro Ciudadano de Zamora