No es orgullo gay zamorano, es orgullo LGTBI zamorano

Hace unos días se publicaba una carta de Juan Argente Sáinz-Rozas titulada "orgullo gay zamorano" en la que daban a entender, erróneamente, que el consistorio zamorano no había hecho nada en lo tocante al colectivo LGTBI.

Efectivamente, este viernes 28 de junio se celebra el 50 cumpleaños del orgullo LGTBI, 50 años de reivindicación y lucha que han pasado desde que en el Stonewall Inn de Nueva York, un grupo de travestis y transexuales, colectivo siempre olvidado y al que le debemos tantas cosas, decidieron oponerse a la brutalidad policial y persecución que existía en aquellos días (y que hoy sigue existiendo en muchos lugares del mundo, pena de muerte incluida).

Leo en la carta antes citada, una serie de medidas que se han llevado a cabo en diferentes localidades españolas, desde pintar un banco a un paso de peatones o incluso arreglar un puente y decorarlo con los colores del arco-iris. Medidas que están muy bien y que estoy seguro de que si no en el 100% de los casos, probablemente en el 95% han partido de los ciudadanos y ciudadanas, o de los colectivos de esas localidades, y que se han realizado con el beneplácito de los gobiernos municipales.

¿Tenemos colectivos LTGBI en Zamora o ciudadanos/as que propongan medidas? Desgraciadamente no. ¿Ha hecho algo el Ayuntamiento respecto del colectivo, a pesar de no tener a nadie que le empuje desde fuera? Sí, sin duda.

Por citar algunos ejemplos, fuera del habitual de colocar la bandera en la fachada del Ayuntamiento (que desde el año pasado tiene una propia, ya que hasta entonces era mía personal...).

Aprobamos en pleno que las personas transexuales pudieran cambiar sus datos personales y ponerlos acorde a su sexo sentido en la documentación que dependiera de la Administración local.

Cambiamos las bases de las subvenciones deportivas para que la discriminación fuese motivo de inhabilitación para recibir subvenciones.

Realizamos anualmente una jornada deportiva en la que participan colectivos deportivos LGTBI junto con colectivos deportivos de la ciudad.

Realizamos una jornada de sensibilización para los clubes deportivos de la ciudad en la que se les daba herramientas a los clubes para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI dentro de sus clubes.

Se ha realizado una campaña de "cordones arcoíris" que ha alcanzado a más de mil deportistas en la ciudad (y en la provincia)

Nos adherimos anualmente al manifiesto de la federación de municipios y provincias en el que se reivindica más apoyo al colectivo LGTBI.

¿Tiene Zamora un gobierno proLGTBI? Sí. ¿Va a seguir implementando medidas? Sí. ¿Sería más fácil y se harían más cosas con las propuestas de colectivos externos? Pues claro, como ocurre con la mayoría de las iniciativas de la ciudad.

Para finalizar, y a título personal, quiero decir dos cosas. La primera, quiero dar las gracias, como concejal del área, a los clubes de la ciudad por demostrar que en Zamora, la LGTBIfobia en el deporte no tiene cabida. Lo segundo, aclarar que no es orgullo gay, es LGTBI. No sólo es el orgullo de los hombres homosexuales lo que se celebra y reivindica ese día, las lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales también están de celebración y reivindicación. Salud y lucha compañeros y compañeras.

(*) Concejal delegado de Deportes