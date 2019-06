Y a mucha honra. Se llama Blanca Basiano. La conozco de verla en Antena 3 TV. Se ha metido en mi hogar tantas veces que he llegado a pensar que es una más en casa. Me parece una muy buena periodista, a tenor de sus entrevistas, de su modo de hacer y decir las noticias, de su valentía tantas veces demostrada. Las loas se las dejo a sus compañeros más cercanos que son quienes mejor la conocen. A mí me cae bien sólo por el hecho de verla y escucharla, de comprobar que realiza una gran labor periodística.

Blanca Basiano ejercía su trabajo en Cataluña. A día de hoy y con los independentistas en pie de guerra, copando todas las instituciones habidas y por haber, ser reportera y española en Cataluña supone un ejercicio de heroicidad diaria. Cuantos momentos de tensión ha vivido esta valiente en el desempeño de su trabajo. El último es de hace escasos días cuando un micrófono abierto captó las críticas de una tal Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, sí hombre, la que presidió Jordi Sánchez, uno de los Jordis que tuvo un papel activísimo en el 1-O, el amigo de Rull. Uno de los santos catalanes independentistas que actuaron como corderitos según relataron al juez. Esta asociación de ámbito catalán, tiene un único objetivo: alcanzar la independencia política de Cataluña. Es tal su empeño que en ello les va la vida. La vida regalada que disfrutan gracias a la subvención, posiblemente regada con dinero español.

La tal Elisenda es aquella estúpida que con aires de suficiencia y tras una rueda de prensa en la que presentaba una web para encontrar empresas a favor de la república catalana, en una pillada de micrófono y en referencia a Basiano dijo aquello de: "Qué desagradable aquella periodista... ¿De qué medio era? La morena, la española esta. Qué pesada, qué pesada". Si no lo suelta revienta: "la española", con desprecio, como corresponde a quienes han crecido y se han educado en el odio a España. Ese sectarismo del que hacen gala les entierra en sus propias heces dialécticas y de comportamiento. No me extraña que cada vez más gente encuentre similitudes con la Alemania nazi. No es una exageración. Que se lo pregunten a Blanca Basiano que ha tenido que soportar y escuchar de todo. Insultos y amenazas en su mayoría. Y eso que ellos son los buenos de la película.

Blanca Basiano renuncia. Blanca Basiano se va, lo deja. Su renuncia, según ella misma, se debe a motivos personales y no a lo ocurrido el pasado 21 de junio con Paluzie. Lo cierto es que se va, lo cierto es que lo deja una de las mejores reporteras de la tele de Atresmedia. Se vuelve a su Pamplona natal, cerca de la familia. No sé si la Navarra que se ha entregado a Bildu, será más acogedora que la Cataluña independentista. Espero que a la periodista no le toque, en el desempeño de su trabajo, una especie de 'de oca a oca, y tiro porque me toca', sería la caraba. Deseo de corazón que la persecución sufrida no haya sido el detonante que ha hecho desistir a una de las buenas. No hay que dejarles que se salgan con la suya. Ni nos van a acobardar, ni nos van a postergar, ni nos van a intimidar. Ni a los que estamos aquí, ni a los valientes que realizan su trabajo allí para cadenas de televisión y periódicos españoles como corresponsales. Y no unos corresponsales cualesquiera, corresponsales de guerra.

"La española ésta" tiene más educación y sabe estar mejor que las catalanas esas, como Elisenda Paluzie que si las sacas del independentismo se pierden. No saben estar a la altura debida. Blanca Basiano, en tantos años, jamás hizo y dijo algo igual o parecido a lo que permanentemente hacen y dicen los apesebrados independentistas de TV3, el canal autonómico catalán. ¡Suerte, maja!